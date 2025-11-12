Liti condominiali? Quanto livore…Polizia arresta a Matera donna 34enne

Un vetro rotto, l’invito a pulire e una reazione rancorosa, all’insegna del ”me ne frego” con aggressioni, minacce, il fuoco di un accendino e l’innesco dirompente di una bomboletta spray e per una famiglia di tre, persone, con un bimbo di pochi mesi tanta paura con una segnalazione puntuale alla Polizia di Stato, che ha arrestato una donna di 34 enne, immigrata, autrice di atti che potevano avere gravi conseguenze per la famiglia. L’aggressore, che ha precedenti per vari reati,e ha tentato invano la fuga, è stata arrestata in flagranza di reato e associata alla casa circondariale di Taranto. Ai condomini ”livorosi”, che si credono padroni di ogni situazione, un invito al buon senso. A quanti fan finta di nulla per ”quieto vivere”, come si suol dire, il consiglio a denunciare prima che atti intimidatori -alla lunga- possano sfociare in reati più gravi…



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Matera: 34enne arrestata per aver aggredito i vicini con accendino e bomboletta spray. Tra le vittime anche un bimbo di 12 mesi.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, una 34enne di origini rumene, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali e di polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, intervenuti sul posto, la donna avrebbe tentato prima di incendiare il portone di ingresso dell’abitazione dei vicini – una famiglia composta da marito, moglie e un bimbo di 12 mesi, e, subito dopo, avrebbe indirizzato contro di loro una fiamma, generata con un accendino e con una bomboletta spray. Solo la pronta reazione dell’uomo, che si è frapposto, facendo da scudo al resto della famigliola, ha evitato conseguenze più gravi.

Le vittime hanno riferito che la 34enne, nell’ultimo periodo, aveva manifestato atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Il giorno precedente all’arresto, un diverbio, derivato dalla rottura di un vetro della porta di ingresso del condominio, era degenerato in un vero e proprio tentativo di aggressione. Invitata a ripulire, la donna avrebbe reagito con minacce e insulti, arrivando a brandire prima una bottiglia di vetro e poi un coltellino tascabile, costringendo la vicina, che era sull’uscio con il figlio in braccio, a rifugiarsi velocemente in casa.

All’arrivo degli agenti, la donna ha tentato la fuga, lanciandosi da una finestra posta sul retro della sua abitazione, al piano rialzato, e utilizzando un materasso per attutire la caduta. Il tentativo di dileguarsi è stato, però, rapidamente intercettato dagli agenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare la bomboletta spray e l’accendino, utilizzati per l’aggressione.

Presso la Casa Circondariale di Taranto, dove è detenuta, le è stata notificata anche la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, emessa dal Questore di Matera.