“L’Italia s’è desta”: a Matera la presentazione del nuovo saggio storico di Saverio Omar Ciccimarra

Venerdì 20 marzo alle ore 18:00 presso la sala eventi dell’Hotel del Campo a Matera si terrà la prima nazionale del volume “L’Italia s’è desta. Dal Risorgimento alla Costituzione della Repubblica italiana: la nascita di uno Stato tra lacerazioni e passioni condivise” (Altrimedia Edizioni), l’ultima opera del saggista Saverio Omar Ciccimarra. Con l’autore e l’editore interverranno Patrizia Di Franco, dirigente scolastico IIS E. Duni- C. Levi, Maghita Palumbo, docente Liceo Classico e Pippo Sambogna, già studente Liceo Classico.

Il libro si propone come un viaggio lucido e appassionato attraverso i decenni cruciali che hanno trasformato una “espressione geografica” in una nazione unita. Dal 1815 al 1948, Ciccimarra ripercorre le tappe fondamentali del nostro cammino identitario: le speranze del Risorgimento, il ruolo centrale e controverso della dinastia sabauda, le sfide dell’età giolittiana, il trauma delle due guerre mondiali, l’abisso della dittatura fascista e, infine, il riscatto della Resistenza che ha portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione.

“Questo libro racconta l’Italia negli anni dei Savoia, ma non è un libro sui Savoia”, sottolinea l’autore nella presentazione dell’opera. Il saggio esplora infatti la complessa trama di eventi e uomini – con un focus particolare sulla figura di Cavour – che hanno reso possibile la modernizzazione della penisola, senza tacere le ombre, le contraddizioni e le disparità, specialmente nel rapporto tra Nord e Sud, che ancora oggi alimentano il dibattito storiografico e civile.

L’evento rappresenterà un’occasione preziosa per interrogare il nostro passato e comprendere le radici dei “nodi irrisolti” dell’epoca odierna. Attraverso una narrazione che unisce rigore documentale e capacità di sintesi, Ciccimarra invita i lettori a preservare e tramandare la memoria di una storia che appartiene a tutti noi.

L’incontro sarà arricchito da contributi e riflessioni sul valore della coscienza nazionale e sull’eredità morale e civile che dal Risorgimento giunge fino ai giorni nostri.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.