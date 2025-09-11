L’Italia delle morti bianche fa scuola.. con ‘’Gran Ciel’’ di Akhiro Hata

E purtroppo è così. Il governo Meloni continua a studiare ma senza aggredire le cause dello stillicidio delle morti continue sul lavoro, come abbiamo scritto a commento dell’ultima vittima nei campi di Policoro https://giornalemio.it/cronaca/ancora-morti-sul-lavoro-nel-materano-e-il-governo-studia/, e il concetto di precarietà e sfruttamento sui luoghi di lavoro prende piede ovunque. Anche nella civile Europa, in Francia, dove guadagnarsi la vita è bilanciata dal rischio di non tornare a casa o di incappare negli infortuni. Vincent, il protagonista del film ‘’ Gran Ciel’’ ( Grande cielo’’ del regista giapponese di Akhiro Hata è tra i film denuncia dell’ultimo festival del cinema di Venezia. Armando Lostaglio lo ha scelto, per raccontarci un altro aspetto di quella vetrina, forse opaca su quanto non viene segnalato e denunciato abbastanza.



Venezia 82. Le morti sul lavoro nel cinema francese

“Grand Ciel” di Akihro Hata

Il regista giapponese Akihro Hata opera a Parigi, ha presentato in Orizzonti (la sezione della Mostra di Venezia dal linguaggio più innovativo) il suo film incentrato sul mondo del lavoro, quello precario, quello che spesso dissemina morti in una strage silenziosa, cui la Francia non è esente: “Come possono la precarietà lavorativa e la pressione sociale deformare insidiosamente il corpo e la mente di una persona, al punto da distruggere ogni senso di solidarietà, fiducia e cameratismo? Questa domanda è al centro di “Grand Ciel”. Attraverso Vincent, un operaio edile temporaneo, terrorizzato dal declassamento sociale, il film esplora come l’interesse personale prenda lentamente il posto del bene comune.” Vincent (un espressivo Damien Bonnard) vive sotto una minaccia costante, reale, palpabile: in un sistema economico spietato, in una guerra silenziosa, ogni lavoratore deve combattere per proteggere il proprio pezzetto di vita, anche a scapito del collega: nessun cameratismo, solo efficientismo, perché il quartiere residenziale deve elevarsi, ambire al grande cielo. Dignità e umanità sono sempre soggette a soccombere, in un non più mutuo soccorso nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. Il cinema francese guarda a queste esistenze precarie con uno sguardo commovente, cinico per certi aspetti; le luci di una fotografia fredda quanto surreale, conferiscono a quest’opera un carattere assai immanente di una realtà, quella del lavoro e dei suoi rischi, che andrebbe ulteriormente sviluppata ed analizzata. Un plauso al regista giapponese e alla produzione franco-lussemburghese.

Armando Lostaglio