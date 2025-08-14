Ferragosto, giorni di quiete, di pace e d’amore.

L’ Italia è prima, dopo la Germania, la Francia, la Spagna, la Germania, l’Inghilterra, ad aprire le porte alla gente che soffre – gongola Taiani, finalmente alla ribalta. Non crede a sé stesso.

E si porta sull’ aereo militare alcune decine di bambini palestinesi malandati da curare. Oh, la terra com’ è cattiva! E per avere altri bambini palestinesi da portare a casa, continua a mandare armi e aiuti a Nethaniau, che ne uccide a migliaia.

I tempi – dice intanto mamma Giorgia, fattasi grande stratega di largo respiro storico – non sono maturi perché si riconosca lo Stato di Palestina. Della storia deciderà lei, “callida mens”.

Taiani spia dall’ angolo riservatogli, e ammicca con un lieve sorriso.

È l’Italia della Famiglia, della Patria, di Dio.

… E buone feste a tutti.