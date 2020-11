L’Italia per un periodo sarà contrassegnata da un tricolore diverso da quello che siamo soliti sventolare. Infatti, con il nuovo Dpcm, la cui entrata in vigore è stata rinviata a venerdì 6 novembre (e scadrà il 3 dicembre), le 20 regioni vengono catalogate in tre fasce a seconda dei livelli di rischio presenti in ognuna: zone gialle, arancioni e rosse.

A decidere in che fascia rientra ciascuna regione è il ministro della Salute, sentiti i governatori, sulla base di 21 parametri epidemiologici fissati dall’Istituto superiore di sanità. Dunque la strategia adottata è quella di lavorare insieme alle Regioni responsabilizzandole.

E’ quanto ha illustrato nella conferenza stampa di questa sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha specificato la nuova mappa dell’Italia divisa in tre aree di rischio: nell’area gialla, con criticità moderata, ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Province di Trento e Bolzano.

Nell’arancione, con criticità elevata, invece, ci sono Puglia e Sicilia.

Quindi quelle rosse, a rischio massimo: la Lombardia, il Piemonte, la Val d’Aosta e la Calabria.

“Non ci sono regioni in aree verdi, il virus corre veloce – ha detto il primo ministro – Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 6 novembre fino al 3 dicembre: se, all’esito delle misure, una Regione dovesse rientrare in condizioni di stabilità per 14 giorni, con rischio più basso, potrà essere assoggettata a un regime di misure meno restrittive“.

Ma quali sono i parametri per “classificare” le regioni? Essi riguardano: il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.

La fascia gialla nazionale prevede la limitazione della circolazione delle persone dalle 22,00 alle 5,00 del mattino successivo e torna a tal fine anche l’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. Questo è il modulo attualmente in vigore: modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.

I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato. L’autocertificazione è obbligatoria anche per muoversi nelle zone rosse (ad esempio serve per chi deve recarsi dal parrucchiere in una zona rossa).

Nelle Regioni che rientrano nella fascia arancione sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Sarà inoltre vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. Vengono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering, con l’autorizzazione per tutti alle attività di ristorazione con consegna a domicilio.

Nelle “zone rosse”, quelle a più alto rischio, il Dpcm prevede per almeno 15 giorni lo stop a ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione. È vietato uscire anche dal comune dove si risiede (sempre salvo necessità e urgenza). Vengono chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari. Viene interdetta l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto. Sono vietate inoltre le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sarà invece consentito svolgere individualmente attività motoria (sport e passeggiate), ma sempre e solo in prossimità della propria abitazione, individualmente e nel rispetto rigoroso dei gesti-barriera. Sarà permessa l’attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Dunque da venerdì fino al 3 dicembre il contagio verrà combattuto con un nuovo sistema di norme proporzionate ad una serie di parametri, che si basano sui dati delle curve epidemiologiche. “Non abbiamo alternative, dobbiamo abbassare la curve. Comprendiamo il disagio e la rabbia”, ha detto Conte.