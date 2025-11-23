L’Italia dei paradossi: Figli della Milano da bere , della vita bucolica e sui social

Tre episodi di cronaca,descritti e analizzati da Vincenzo Maida, che evidenzia le contraddizioni della società del benessere, con tanti eccessi che sfociano in noia e aggressioni,come accaduto a Milano, di quanti come quella famiglia di stranieri che viveva nel bosco con tre figli che a scuola ci andavano nei genitori, e poi l’isolazionismo dei social che ha finito con il creare un muro di incomunicabilità nelle famiglie. E allora, accanto a formazione, buone pratiche e regole da rispettare…ci vorrebbero interventi esemplari da parte di quanti amministrano la Giustizia, alle prese con leggi e strumenti spesso contraddittori, ipergarantismi ma che spesso mettono da parte il buon senso. Un tempo, era la Prima Repubblica, le cose andavano diversamente e l’esempio di un sonoro, a fin di bene, scapaccione, o la scelta obbligata quasi se andare a scuola o a lavorare evitavano il ”Me ne frego” qualunquista di oggi. Ragazzi e genitori compresi.ù





QUELLI A MILANO CRESCIUTI CON VASCA DA BAGNO E IDROMASSAGGIO!

I cinque ragazzi, tre minorenni e due diciottenni, che a Milano hanno massacrato un ragazzo di 22 anni per 50 euro e dalle intercettazioni si è appreso che se ne vantavano, gli auguravano di morire e non mostravano alcun segno di pentimento, sono stati cresciuti con tutti i comfort in casa. Non esclusa la vasca con l’idromassaggio.

Fino a qualche decennio addietro, nei paesini del Sud crescevamo senza acqua corrente e bagno in casa, ma nessuno di noi si sognava di andare in giro a ridurre, per pochi spiccioli, in fin di vita un coetaneo.

I genitori che si sono visti sottrarre, momentaneamente, dal Tribunale dei Minori dell’Aquila i tre figli, non sono accusati di maltrattamento o altro, ma unicamente di vivere in modo alternativo. Anche per la formazione scolastica, la legge consente di non andare a scuola, ma di ricevere ugualmente la formazione scolastica a casa e di sottoporsi agli esami periodici dell’istituzione pubblica.

I tre adolescenti sono in buona salute dal punto di fisico e mentale. E’ stato altresì smentito che non avessero relazioni con i coetanei.

Se i Giudici fossero davvero “giusti”, dovrebbero togliere la patria potestà ai genitori che consentono ai figli di stare ore ed ore isolati davanti al cellulare e a coloro i cui figli vanno in giro a massacrare i coetanei.

La verità è che la società dei consumi ci vuole tutti omologati al peggio e non ammette l’esercizio della libertà per uno stile di vita migliore!!!

