Il consigliere Lisurici, sentiti li operatori del settore turistico regionale, chiede al Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale l’istituzione dell’ Assessore al Turismo, al fine di far riprendere l’economia di tutti i settori.

Di seguito la nota.

Gent.mo Presidente della Giunta, Gent.mo Presidente del Consiglio, in qualità di Consigliere Comunale di Matera e componente di Giunta della Camera di Commercio di Basilicata con delega al Turismo, con la presente sono a proporVi quanto segue: premesso che, come è noto, la Regione Basilicata si trova ad affrontare nuovamente e dopo un anno, una situazione complicata e di emergenza sanitaria che ci costringe a chiudere i confini regionali e comunali delineando ulteriori risvolti negativi per l’assesto economico del territorio. In un contesto socio-economico caratterizzato da una significativa riduzione delle risorse economiche e finanziare disponibili per lo sviluppo del territorio si ritiene necessario e urgente operare con immediatezza nel settore cardine per lo sviluppo regionale ovvero quello turistico. Considerando che in Basilicata, Matera e la sua Provincia hanno rappresentato in particolar modo negli ultimi anni una grossa fetta del turismo Regionale, risulta fondamentale investire maggiormente in questo settore che, se ben strutturato, fa da traino ad altri comparti che pure necessitano di incentivi e opportuni aiuti. Il turismo infatti è considerato settore trasversale e quindi un volano di ripresa per tutte le aree produttive ad esso connesse quali trasporti, commercio, artigianato, ristorazione e servizi.

Ciò detto si chiede al Presidente di Giunta e al Presidente del Consiglio Regionale di prendere in considerazione la possibilità di istituire l’assessorato al Turismo possibilmente individuando tale professionalità nel materano, partendo dal brand Matera-Basilicata 2019, al fine di rimettere in moto l’economia globale. L’operato dell’assessore al Turismo deve poter intervenire con sufficiente autonomia nel raggiungere, tra gli altri, i seguenti obiettivi di medio-lungo periodo: • Valorizzare il turismo dell’intero territorio Regionale attraverso una rete di collaborazione con tutti i Comuni lucani, affinché questo abbia ricadute economiche positive in tutte le città e paesi regionali con l’obiettivo ultimo di raddoppiare il numero annuale dei turisti rispetto al 2019;

• Progettare e mettere in cantiere interventi di sviluppo turistico interfacciandosi direttamente con la neo figura ministeriale, il Ministro Garavaglia; • Intercettare e gestire il processo di aiuti volti a sostenere le imprese di tutto l’indotto del turismo che sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria; • Intervenire mediante il reperimento e canalizzazione di fondi, anche nazionali ed europei, da poter investire in progetti turistici regionali; • Collaborare con l’assessore alla Sanità nella campagna di vaccinazione del personale impiegato nelle attività ricettive del territorio al fine di garantire un Turismo sicuro agli avventori. L’assessore al turismo è, a mio avviso, una figura fondamentale in un territorio come la Basilicata che ha visto negli ultimi anni e anche grazie al titolo di Capitale Europea della cultura per il 2019 conferito a Matera, incrementare enormemente il bacino di utenti il quale non può permettersi di arretrare. In un periodo complesso e insicuro come quello che stiamo vivendo, le imprese hanno bisogno di un’ulteriore prova di vicinanza delle Istituzioni per far ripartire il sistema turistico e le attività a questo connesse colpite dal Coronavirus. Tale professionalità potrà dunque fungere da ponte di comunicazione tra le esigenze territoriali e opportunità nazionali. Nella speranza di veder accolta nel più breve tempo possibile la mia proposta, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.