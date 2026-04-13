Lisurici: la tassa di soggiorno? Niente strumentalizzazioni. Se ne parlerà in consiglio

Il tavolo del turismo al Comune di Matera continua a traballare di polemiche e occorre abbassare i toni dopo le prese di posizione, senza peli sulla lingua del sindaco Antonio Nicoletti ,https://giornalemio.it/cronaca/turismo-a-matera-contano-i-dati-professionalita-e-cultura-dimpresa/ , dell’associazione B&B https://giornalemio.it/cronaca/turismo-e-tassa-di-soggiorno-replica-ass-bb-matera-sindaco-altro-che-sindrome-di-nimby/ e di altri che pur avevano mostrato disponibilità ad accettarla https://giornalemio.it/cronaca/turismo-si-a-ritocco-tassa-soggiorno-ma-si-applichi-tassa-su-bus/. Ma quando non si mette nero su bianco nei verbali, riservandosi di sentire la base degli associati il tavolo salta, come accaduto. Ci prova il consigliere comunale Francesco Lisurici ( Fi) che a quel tavolo si è seduto da una consiliatura all’altra, a tentare di far sedere i commensali, ammettendo che probabilmente c’è stato un fraintendimento e che la tassa non è stata ritoccata. La procedura è chiara: occorre andare in consiglio per discutere e approvarla. Un appello al buon senso. Vale il concetto dialettale che la ”carta canta” e occorrono i fatti. E su questo non ci piove… Il turismo va gestito a tempo pieno da professionalità che se ne occupino a tempo pieno e con la dovuta programmazione.



LA RIFLESSIONE DI LISURICI

Tassa di soggiorno a Matera: il consigliere comunale Lisurici ( Forza Italia) intende fare chiarezza sul dibattito che si è alimentato in questi giorni

Come consigliere comunale e presidente di Commissione consiliare Attiva Produttive , facendo parte del tavolo tecnico del turismo vorrei fare chiarezza rispetto al dibattito che si sta alimentando negli ultimi giorni in merito all’aumento della tassa di soggiorno

Innanzitutto ci tengo a precisare che la tassa di soggiorno viene pagata dai turisti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra alberghiere della Città e serve per migliorare i servizi di accoglienza e di supporto ai turisti e ai residenti materani. Il tavolo tecnico del turismo, voluto fortemente dall’amministrazione Nicoletti e convocato più volte dall’inizio della consiliatura , si pone come obiettivo il dialogo continuativo e costruttivo tra l’ente comunale e le associazioni di categoria che rappresentano il settore turistico. Nell’ultimo incontro, ricordo bene, che tra le varie ipotesi è stata avanzata anche quella dell’eventuale aumento della tassa di soggiorno al fine di aumentare in maniera significativa i servizi a supporto del turismo e dei cittadini

Ipotesi che sicuramente sarà stata fraintesa da alcune associazioni datoriali dando già per scontato l’imminente aumento della tassa. Così non può essere poiché l’eventuale aumento della tassa di soggiorno sarà oggetto di condivisione nei prossimi tavoli del turismo che saranno convocati e solo se condivisa da tutti sarà portata all’attenzione della commissione consiliare competente ,prima di approdare in consiglio comunale per l’approvazione.



A questo punto vorrei innanzitutto tranquillizzare chi sta ingiustamente strumentalizzando un eventuale aumento della tassa di soggiorno, e contestualmente informare le associazioni di categoria e operatori del settore che questa amministrazione, più di tutte le precedenti, è fortemente attenta e vicina alle esigenze delle imprese e intende continuare la costante collaborazione, attraverso il tavolo tecnico del turismo, al fine di migliorare l’accoglienza ai residenti temporanei e contestualmente preoccuparsi dei residenti permanenti nell’interesse esclusivo della comunità materana

Francesco Lisurici

Consigliere comunale di Matera – Forza Italia-