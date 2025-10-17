Lisurici: con 2 assessori (uno vice sindaco) e 2 consiglieri, Forza Italia più forte

“Con la nomina ufficiale dei due nuovi assessori che completano la squadra dell’esecutivo dell’Amministrazione Nicoletti, Forza Italia rafforza ulteriormente la propria presenza nella Giunta comunale, potendo contare su due assessori – uno dei quali con il ruolo di vicesindaco – e su due consiglieri comunali, grazie anche all’ingresso del consigliere Niglio. Questo passaggio rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi mesi e alla fiducia che i cittadini continuano a riporre nel nostro partito, segno di una presenza politica sempre più radicata e autorevole sul territorio”. È quanto dichiara il consigliere comunale Francesco Lisurici che aggiunge “In qualità di capogruppo di Forza Italia e di Presidente della Commissione consiliare Attività produttive, ZES, Industria e Commercio, Agricoltura, PNRR, Sport, Strutture sportive e scolastiche, Analisi statistiche e Servizi demografici, sono onorato di far parte di un partito che cresce e si consolida sia a livello locale che nazionale. Desidero ringraziare la Segretaria Regionale, Presidente Elisabetta Casellati, il Segretario provinciale Gianluca Modarelli, il Presidente Vito Bardi, l’Assessore regionale Franco Cupparo, e tutti i dirigenti e militanti che, con dedizione, hanno contribuito a rafforzare il ruolo di Forza Italia, sin dalla campagna elettorale delle scorse elezioni comunali. È grazie alla loro guida e al lavoro quotidiano dei nostri rappresentanti che oggi il partito può vantare una presenza solida e riconosciuta anche nei livelli istituzionali più alti”. “Sono convinto – conclude Lisurici – che Forza Italia Matera stia raggiungendo risultati importanti grazie a un lavoro di squadra serio, coerente e propositivo.

Da oggi siamo pronti a rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Governo regionale e con quello nazionale, per mettere in campo progetti concreti a sostegno dei cittadini e delle imprese, con l’obiettivo di promuovere crescita, occupazione e sviluppo per l’intero territorio materano”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.