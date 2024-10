L’Istituto del Design di Matera dà il suo benvenuto alle Matricole

“Welcome Day all’Istituto del Design di Matera per le matricole A.A. 2024/2025. Il Presidente Prof. Pasquale Domenico Toce, la Prof.ssa Laura Maria Barile, docente di Design 1-3, e la Prof.ssa Ida Chiatante, docente di Graphic Design e Metodologia progettuale della comunicazione visiva, hanno dato il benvenuto alle nuove studentesse e ai nuovi studenti del primo anno del Corso di laurea triennale in design.” Lo si apprende da una nota in cui si sottolinea che si è trattato di “Un momento prezioso che ha consentito agli studenti e studentesse neo-immatricolati di sentirsi accolti e di ricevere tutte le informazioni utili ad affrontare la vita accademica.

È per loro l’inizio di un nuovo viaggio all’insegna della creatività, delle conoscenze e competenze che li renderanno professionisti nel mondo del design.

Durante i tre anni avranno modo di approfondire i diversi aspetti del Graphic Design e Comunicazione Visiva, del Product Design, dell’Interior Design e dell’Exhibition Design. Quello del designer è un ruolo cruciale in molteplici ambiti, una professione strategica che, unendo estetica e funzionalità, influisce su molteplici aspetti della vita quotidiana.”

«Continuate a perseguire i vostri sogni con lo stesso entusiasmo per cui siete qui oggi, con la stessa intensità – così li ha esortati il Presidente Toce. – Ogni lezione, ogni evento, ogni esperienza, ogni momento vissuto qui all’università è una nuova visone sul mondo, è un viaggio sempre nuovo ed affascinante che parte da queste nostre aule e vi conduce ovunque nel Mondo, per arrivare ad affermare la vostra personalità professionale come Designer». L’Istituto metterà a disposizione le alte competenze accademiche e professionali del corpo docente, laboratori con strumentazione di ultima generazione e tante altre occasioni di incontro e scambio con il territorio e altre personalità del mondo del Design, per tenere fede a uno degli obiettivi principali dell’ateneo: contribuire allo sviluppo di una visione strategica e innovativa in un territorio culturalmente ricco e complesso come quello meridionale, italiano e internazionale. Si ricorda che le Immatricolazioni al Corso di Laurea Triennale in Design all’A.A. 24/25 restano aperte fino al 30 novembre. Per maggiori informazioni https://www.istitutodeldesign.it/ |mail info@istitutodeldesign.it | tel. 3791088485 “