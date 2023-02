L’Istituto Comprensivo di Miglionico ospite a Caterpillar di Radio2

L’Istituto Comprensivo di Miglionico è stato ospite, nella diretta del 14 febbraio 2023, del programma Caterpillar di Radio 2, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, promotore del contest “M’illumino di meno”, volto a promuovere, ormai da diversi anni, il risparmio energetico e le iniziative sostenibili. In attesa del 16 febbraio, giornata canonica di questa proposta radio, il plesso di Grottole, con le due sezioni della Scuola dell’Infanzia e la prima classe della Secondaria, ha dato vita al progetto “M’illumino di meno…già per San Valentino”, con un laboratorio di creazione di candele realizzato con la collaborazione dell’apicoltore Rocco Filomeno dell’azienda “L’oro dei campi”. “L’idea -si legge in una nota- è stata accolta da Radio 2, che ha organizzato un collegamento in diretta con la scuola. Nasce così il laboratorio per circa 50 alunni durante il quale l’apicoltore ha presentato la materia prima, la cera, spiegando come viene prodotta dalle api, come costruiscono i loro alveari e come l’uomo l’ha riutilizzata, nel tempo, per soddisfare varie esigenze, dalla conservazione delle mummie, in Egitto, fino alla realizzazione di prodotti protettivi, sigillanti e cosmetici. Gli alunni hanno toccato, annusato, manipolato la cera, ponendo domande e facendo osservazioni. Hanno assistito alla fusione della cera, realizzando le candele per San Valentino all’interno di vasetti di vetro riciclati e contenitori di argilla realizzati in aula.

Grottole, come ha ricordato la Zambotti all’avvio della diretta radio, ha ricevuto il titolo di “Città del miele”, riconoscimento che la scuola ha accolto con grande entusiasmo e senso di appartenenza con varie iniziative sulla valorizzazione delle api e dei loro prodotti, per coltivare la cittadinanza consapevole e il senso di appartenenza al territorio.

La candela di cera d’api è simbolo di energia pulita, di risparmio energetico, di una luce delicata e allo stesso tempo preziosa. Parafrasando Massimo Cirri: un San Valentino dolce come il miele per Grottole, ma anche molto ecologico.”

“Volevamo condividere con i bambini e i ragazzi una lettura diversa della festa di San Valentino”, commenta l’insegnante Eleonora Centonze, nonché Animatrice Digitale dell’Istituto Comprensivo guidato dalla Dirigente Alma Tigre. “Ci interessava, alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030, dare un valore ecologico alla ricorrenza e iniziare a riflettere su un tema importante come l’amore per l’ambiente”.