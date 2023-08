Lista siti ”in pericolo” Unesco ? C’è Venezia e non solo…ricordando Aznavour

C’è poco da celebrare. Il grande chansonnier franco armeno Charles Aznavour, che interpretò nel 1965 lo struggente brano ” Com”è triste Venezia” per certi versi è stato profetico. La ”Serenissima”, la città dei dogi, del tramonto sulla laguna, di un difficile rapporto tra ambiente, turismo, innalzamento del livello del mare e di un cancro finora inarrestabile come lo ”spopolamento”, che ha indotto la popolazione autoctona a trasferirsi in altri centri come Mestre, sembra dover finire nella lista dei beni ”in pericolo” dell’ Unesco.



E a, quanto pare, non è la sola. Antonio Serravezza cita anche a Matera, alle prese con il crollo di una palazzina del centro, con le scarse attenzioni che hanno accompagnato il recupero e le ristrutturazioni per varie funzioni dei rioni Sassi e per lo stravolgimento del parco rupestre, del quale continuiamo a parlare senza che si muova nulla. Servono amore per la città, competenze, disegno di città da rispettare per tenere Matera- con gli antichi rioni di tufo- tra i Beni dell’Umanità, anche in relazione al fatto che quest’anno ricorrono i 30 anni dall’iscrizione di Matera in quell’elenco di tutela. E qui un bilancio delle cose fatte, poche, e da fare, ci sta tutto. A cominciare dallo smantellamento o depotenziamento (per quanti amano gli eufemismi) dell’Ufficio Sassi, istituito con la legge n.771/86 dei ”100 miliardi di vecchie lire” . Perchè, per come ? Quanto è triste Matera…ricordando Charles Aznavour.



Gli INTERROGATIVI DI SERRAVEZZA

Matera patrimonio dell’Umanita’ dal 1993 e quest’anno si festeggiano i trent’anni. In quest’occasione così importante si dovrebbe fare una radiografia se è stato mantenuto l’accordo per valorizzare e mettere a sistema il nostro patrimonio straordinario. Negli ultimi anni non ci sono stati eventi importanti che mettessero in evidenza questo titolo universale meritato e forse messo in ombra dal titolo di Matera capitale europea della cultura 2019. Dopo trent’anni Matera si merita ancora a pieno il titolo di città Patrimonio dell’Unesco? Chi doveva controllare e gestire questo immenso patrimonio è tranquillo? Non dobbiamo essere preoccupati? La novità di questi giorni è che l’Unesco è preoccupata per la città di Venezia è vorrebbe inserirla nella lista dei Patrimoni dell’umanità in pericolo a causa del continuo sviluppo e gli impatti del turismo di massa che stanno rischiando di provocare cambiamenti irreversibili.

Cambiamenti che stanno subendo sia i nostri Sassi che il Parco materano della Murgia. Il nostro Patrimonio culturale dovrebbe offrire, agli ospiti che giungono ormai da tutti i punti del mondo, oltre ai valori sociali, credenze e costumi e cultura che possano far identificare il nostro territorio con un retroscena per far comprendere meglio le nostre generazioni precedenti che nei secoli ci hanno tramandato questo unico e immenso Patrimonio.

image0.jpegimage1.jpeg

Antonio Serravezza