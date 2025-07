Lista dei Cittadini: lo smart working in uno spazio di Coworking per dare vitalità al territorio di Pisticci

“Il dopo COVID ha favorito nell’impiego pubblico e in quello privato l’utilizzo del lavoro agile o smart working. L’idea che proponiamo all’amministrazione comunale è quella di avviare un censimento tra i lavoratori del nostro territorio per comprendere quanti utilizzano o possono utilizzare lo strumento dello smart working.” E’ quanto propongono all’Amministrazione comunale di Pisticci i consiglieri della Lista dei Cittadini, Giuseppe Miolla e Giovanni Mastronardi con una nota in cui spiegano che “Un censimento ben realizzato può fornire preziose informazioni per il territorio per affrontare le sfide e le opportunità legate al lavoro agile, contribuendo a costruire luoghi più vivibili e sostenibili. A seguito del censimento e sulla scorta dei risultati che verranno fuori, si dovrà valutare la possibilità di mettere a disposizione strutture pubbliche per favorire il lavoro agile negli spazi di coworking. Il Comune dispone di immobili ristrutturati e idonei per dare vita a questo progetto (basti pensare alla Mediateca a Pisticci Scalo o al nuovo edificio ex Istituto Alberghiero, l’ex Scuola a Tinchi o altri contenitori pubblici). I vantaggi dello smart working e del coworking sono tantissimi e rappresentano un’opportunità per le aziende di migliorare l’organizzazione del lavoro e per i dipendenti di conciliare meglio vita personale e professionale, raggiungendo obiettivi di maggiore benessere e produttività. Siamo certi che l’amministrazione comunale accoglierà la nostra proposta e avvierà la fase di censimento. Noi siamo pronti a dare supporto al progetto, convinti che lo smart working in uno spazio di Coworking possa dare vitalità al nostro territorio, contrastare lo spopolamento e favorendo un sistema di relazioni umane e di economia circolare.”

