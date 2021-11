Poche riflessioni, nella ricorrenza del 4 novembre, in piazza a Matera, per invitare i giovani a ricordare e a ricordarsi di altri giovani che un secolo fa, durante la grande guerra, si immolarono per una Italia di pace, dopo le sofferenze della seconda guerra mondiale. A ricordarlo il professor Francesco Lisanti, che ha fatto della memoria e della cultura del ricordo una ragione di vita



L’ invito che viene dalla memoria dei nostri giovani Caduti a ciascuno di noi è quello di un impegno serio e responsabile, per contribuire a migliorare le nostre relazioni che, a volte, si frantumano per motivi futili, rendendo debole il tessuto umano e solidale delle nostre comunità. E’ necessario ed indispensabile quel tesoro di valori che abbiamo ereditato, non per conservarli in una biblioteca o in uno scrigno, ma per renderli attuali: valori che orientino la vita e diano senso al nostro procedere nella storia. La storia e la memoria di quanti sacrificarono la loro vita per la libertà del nostro Paese possono e devono darci la luce che riscalda la nostra coscienza, rendendola capace di operare e guidare i nostra passi per un cammino di pace e di giustizia sociale. L’avvenire di ogni comunità si costruisce con l’ impegno di ciascuno di noi, nessuno escluso, qualunque sia il compito che svolgiamo quotidianamente.

