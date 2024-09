Lisanti: il 21 settembre fu una lezione di coraggio e altruismo. Non dimentichiamolo!

E nel titolo, alla sua riflessione che pubblichiamo di seguito, il professor Francesco Lisanti, che porta con sè ricordi ed esperienze, legate alle sofferenze delle guerre e alla difesa dei valori di pace, democrazia e libertà, riassume un invito- rivolto ai giovani e alle istituzioni- a non dimenticare quanti diedero anche la vita per aprire un’altra pagina di storia. E l’Italia repubblicana con una Costituzione nata dalla Resistenza, che sconfisse con l’impegno della gente, dei partigiani e il supporto delle forze alleate,è stata il frutto di quella stagione. Non va dimenticata, ma difesa, dai continui tentativi palesi e striscianti di modificarla, soffocarla, o piegarla a disegni di svolte autoritarie o che spacchino il Paese, come vuole la legge sulla autonomia differenziata.



La comunità materana rende oggi omaggio ai suoi martiri del 21 settembre, onorandone la memoria e traendone il monito per difendere la libertà acquisita anche con il loro sacrificio. Non si vogliono dimenticare le vittime di quella tragica e gloriosa giornata in cui l’insurrezione armata contro il nazifascismo ebbe i suoi eroi e i suoi martiri. In questa, come in atre ricorrenze, può prevalere, tuttavia, soltanto la suggestione emotiva di un ricordo, pur denso di significato e di sentimenti. L’emozione ha breve durata, se , come ho avuto modo di considerare in altra circostanza commemorativa, non scava dentro di noi motivazioni forti tese ad un impegno serio e fattivo per rendere migliore la convivenza civile. L’unico modo di ricordare in modo significativo il sacrificio di questi martiri e’ quello di guardare alla loro altissima lezione di coraggio e di altruismo e di tradurre nelle nostre azioni di ogni giorno la grande ispirazione civile dei Caduti per la libertà, perché la vita sociale possa ricevere da ognuno di noi il lievito di un pacificazione ancora da conseguire nel nostro Paese e con l’auspicio di una cessazione di tante guerre sparse nel mondo.

Franco Lisanti