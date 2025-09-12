L’irresistibile voglia di un nuovo muro e del pretesto per fare boom!

Era il lontano 1989 quando, il 9 novembre, cadde il famigerato “Muro di Berlino“, emblema della divisione in blocchi contrapposti e della relativa cosiddetta “guerra fredda“, che ci ha accompagnato in tutti gli anni del secondo dopoguerra, sino a quell’autunno così festoso. Si inneggiò alla fine di quella tensione permanente tra Est ed Ovest, come la fine di un incubo e l’inizio di un futuro migliore. Si riallacciarono ed espansero -infatti- i migliori rapporti commerciali, culturali e di qualsiasi altra natura con quell’URSS che stava già cambiando pelle con Gorbaciov e la Russia che gli successe poi di Vladimir Putin. Sembra passato un secolo…. ed ecco, infatti, riaffiorare il desiderio di un nuovo muro, nel pieno ora di una “guerra calda” che potrebbe diventare rapidamente incandescente. L’intervento della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Strasburgo, infatti, è stato un discorso politico che è arrivato con palese ritardo su alcuni dossier (come Gaza), ma che ha avuto toni minacciosi contro la Russia. Con una postura ed un linguaggio di chi spinge verso un sempre maggiore coinvolgimento diretto dell’Europa nello scontro con Mosca. E a tal fine ha anche parlato di un nuovo programma: il Qualitative Military Edge, “che sosterrà gli investimenti nelle capacità delle forze armate ucraine” e costruire una nuova cortina di ferro a Est con quello che ha definito “un muro di droni”. Una rievocazione lessicale davvero inquietante. Nel mentre, ogni episodio che accade (vedi problemi all’areo della stessa Von der Leyen ed ora i droni riparati con nastro adesivo caduti sul pollaio polacco), senza prima aspettare alcuna verifica sulla sua veridicità, viene immediatamente ingigantito ed usato per alzare la campagna propagandistica del nemico alle porte, per cercare di convincere della necessità del riarmo e della ineluttabilità della guerra con la Russia (con la russofoba Kayakallas che ci ripete che la guerra durerà per almeno altri due anni, con i poveri ucraini a fare da carne da macello), un popolo europeo che, invece -giustamente, non ne vuol sapere. Insomma, quello che sta succedendo in queste ore in Europa è davvero pauroso. Con la Polonia che ha deciso di dislocare 40.000 militari al confine con la Bielorussia e il territorio russo di Kaliningrad. In una escalation che sembra essere alla ricerca dell’incidente (vero o costruito non importa) atto a coinvolgere l’intera NATO nello scontro finale con la Russia. Roba da matti…che andrebbero ricoverati d’urgenza con un bel TSO, invece che lasciarli li a decidere della nostra pelle. Ma gari prima che sia troppo tardi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.