Lucania Arte Teatro presenta primo evento di “Lirica di primavera” a Matera per 15^ edizione Città dei Sassi Opera Festival.

Mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 20 nell’auditorium Maria Madre della Chiesa a Matera è in programma il primo appuntamento di “Lirica di primavera”, spettacolo in forma scenica con musiche di Rossini, Puccini, Donizetti, Mozart.

Lo spettacolo è organizzato dall’associazione Lucania Arte Teatro per la 15^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival.

Protagonisti i cantanti Giuseppe Cacciapaglia, Nunzia Pizzulli, Romilda Di Serio; Camilla Difonzo, Giovanna Caterina Di Luca, Vincenzo Parziale, Emanuela Casciabanco, Helena Dell’Abate, Maria Rosaria Vitale, Valeria Feola.

Maestro al pianoforte Anna Taffarel, regia di Enzo di Matteo, aiuto regia Carlo Costa.

Ingresso 5 euro.

Regista Enzo Dimatteo: “Anche la 15^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival parte all insegna del Teatro Lirico. Lirica di Primavera, primo di otto spettacoli, è un mosaico di arie e duetti d’Opera messe in scena con costumi d epoca tra quelli più famosi del teatro Romantico e Settecentesco. Protagonisti sono cantanti provenienti da Napoli, Torre del Greco, Brindisi, Salerno, che in sinergia con i nostri giovani talenti daranno vita, come diceva il grande Rossini, ad uno spettacolo effervescente”.

