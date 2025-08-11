L’intollerabile reticenza sugli artefici dell’orrore di Hiroshima e Nagasaki e a Gaza

“Potete dirci come è morto, dove e perché?” è il commento con cui l’attaccante del Liverpool (con un passato anche nella Roma), Mohamed Salah ha commentato il post su X della Uefa – la massima istituzione calcistica europea – dedicato alla uccisione in Palestina del calciatore Suleiman al-Obeid (41 anni, aveva rappresentato il calcio palestinese a livello internazionale, segnando più di 100 goal nel corso della sua carriera). Definendolo il Pelè della Palestina, la Uefa ha postato un generico messaggio di cordoglio per la morte di un talento sportivo che “aveva dato speranza a tantissimi bambini, anche nei momenti più bui”. Secondo una ricostruzione dell’Associazione calcistica palestinese, al-Obeid è stato ucciso dai militari israeliani mentre era in fila per provare a prendere del cibo nel sud della Striscia di Gaza. Il post di Salah che ha fatto il giro del mondo, ha messo a nudo quella ipocrita reticenza ad indicare chiaramente i responsali di questo assassinio. Una reticenza che ce ne ricorda un’altra andata in scena negli scorsi giorni, quando sono stati ricordati “I bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki” che, come ha detto Sergio Mattarella “non sono solo episodi bellici tra i più dolorosi del secolo scorso, né rappresentano soltanto una ferita ancora aperta per il popolo giapponese. Le due città sono moniti eterni di una memoria universale che testimonia dove può portare la furia distruggitrice dell’uomo… “. Eppure, quasi nessuno -compreso il nostro Presidente della Repubblica- ha citato con chiarezza gli autori di questa mostruosa strage di civili: gli USA. I primi e unici nella storia dell’umanita ad aver fatto ricorso all’uso della bomba atomica. E scusate se è poco. Una omissione che non aiuta a capire ed affrontare la barbarie che accade ancora oggi, in cui con tanta facilità abbiamo visto -sempre gli USA- bombardare paesi sovrani con l’uso di bombe sempre più distruttive, con l’alimentazione di una folle corsa al riarmo che non potrà che riportarci indietro a quei tragici anni, considerati gli scenari bellici in atto (determinati dalle esigenze delle superpotenze e non certo dai civili coinvolti). Tornando a sabato, un minuto di silenzio è stato osservato nel Parco della Pace, a Nagasaki, esattamente al momento dell’esplosione atomica che colpì la città giapponese 80 anni fa, mentre la campana restaurata di una chiesa ha suonato per la prima volta da allora. Alle 11.02 del 9 agosto 1945, infatti, anche Nagasaki subì l’orrore di una bomba nucleare. Circa 74.000 persone morirono in questa città portuale nel sud-ovest del Paese, aggiungendosi alle 140.000 vittime di Hiroshima. Quest’ultima, a sua volta, era stata colpita tre giorni prima -alle 8:15 di lunedì 6 agosto 1945- dal bombardiere degli Stati Uniti, con il presidente USA Harry Truman che subito si vantò così: «I giapponesi hanno cominciato la guerra dal cielo a Pearl Harbor. Ma hanno pagato duramente. E non si è ancora raggiunta la fine. Con questa bomba noi abbiamo ora aggiunto un nuovo e rivoluzionario avanzamento in termini di forza distruttrice, integrando così il crescente potere delle nostre forze armate. Abbiamo speso più di due miliardi di dollari sulla più grande scommessa scientifica della storia. E abbiamo vinto. Ma la più grande meraviglia non è la dimensione dell’impresa, né la sua segretezza, né il suo costo, ma che grandi menti della scienza siano riuscite a raggiungere un tale obiettivo.» Un autoelogio, compiacimento e ostentazione della propria potenza distruttrice. Peccato che quei due gioielli USA causarono un numero di morti, quasi esclusivamente civili, fra 150.000 e i 220.000 persone, oltre alle decine di migliaia decedute negli anni successivi a causa della radioattività. Radioattività -per altro- immediatamente negata dal governo americano che diede vita ad una campagna di propaganda e disinformazione, sostenendo che le atomiche fossero esattamente come delle “normali” bombe, solo molto più potenti. Come in un film che stiamo rivedendo (in Europa in questi anni di guerra russo-ucraina), tutta la stampa nordamericana aderì alla versione ufficiale, con l’eccezione di un giornalista afroamericano, Charles Harold Loeb, che per primo descrisse gli effetti micidiali delle radiazioni in un articolo uscito il 5 ottobre del 1945 sull’Atlanta Daily World, un giornale della comunità afroamericana statunitense. La “versione ufficiale“ USA giustifica il lancio delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki sostenendo che in alternativa avrebbe dovuto invadere il Giappone, circostanza che avrebbe richiesto l’utilizzo di più di un milione di militari americani e causato molti più morti tra i civili giapponesi. In realtà l’esercito USA era molto distante dalla possibilità di invadere il Giappone, mentre, chi invece aveva la possibilità concreta di invadere il Giappone era semmai l’Unione Sovietica che senza le atomiche USA avrebbe potuto occupare l’isola di Hokkaido, togliendola al successivo assorbimento nell’area di influenza nordamericana (come era già successo con la Germania). Infatti, fu proprio sulla questione delle “sfere di influenza” in Europa che il fronte alleato si era rotto alla conferenza di Postdam (17 luglio – 4 agosto 1945). Con Churchill che nelle sue memorie rivela come nella primavera del 1945 l’Unione Sovietica era considerata dagli anglo americani una “minaccia mortale per il mondo libero“. Appare chiaro che a Postdam gli USA, che erano rappresentati da Truman, subentrato a Roosevelt dopo la sua morte (12 aprile 1945), misero le basi per il loro dominio totale in Giappone e nel Pacifico. In quella sede Truman non parlo dell’utilizzo di questa nuova potente arma (il 16 luglio 1945 aveva avuto pieno successo l’esperimento atomico di Alamogordo), limitandosi a far comunicare privatamente alle delegazioni inglese e sovietica del possesso da parte degli Stati Uniti di un’arma rivoluzionaria di straordinaria potenza. E così a ridosso della data concordata per l’attacco dell’Unione Sovietica al Giappone fece sganciare la prima bomba ad Hiroshima, e il giorno stesso in cui l’Armata Rossa era entrata in Manciuria fece sganciare la seconda si Nagasaki. Un messaggio forte e chiaro ai Sovietici, prima ancora che ai Giapponesi, di superiorità militare per indurli ad abbandonare ogni idea di conquista del Giappone, lasciandolo alla sfera di influenza USA. Insomma, quelle centinaia di migliaia di morti civili furono immolati (come quelli della guerra ucraina di oggi) sull’altare della spartizione del mondo delle superpotenze, con le due atomiche che furono l’inizio di quella guerra fredda che fece precipitare il mondo nella stagione dell’equilibrio del terrore nucleare. Una stagione che di fatto non si è mai conclusa e che anzi si sta sciaguratamente rinverdendo in questi anni di follia guerrafondaia. E come sempre, con la stampa libera che diventa un problema per i signori della guerra -come nel caso dei 5 giornalisti uccisi oggi a Gaza e prima ancora Assange- che non vogliono si racconti la verità, ma solo ciò che serve a giustificare le loro decisioni assunte nelle stanze dei bottoni. Eppure questi 80 anni non sembrano aver insegnato nulla.

