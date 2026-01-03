L’intollerabile arroganza USA che bombarda Stati e ne sequestra i legittimi rappresentanti.

Quando avremo il coraggio di riconoscere lo schifo che fanno gli USA nella loro lunga sequenza guerrafondaia per il mondo? Quando la smetteremo con l’ipocrisia di sbandierare i famigerati “principi occidentali” (che ovviamente sarebbero superiori a quelli di tutti gli altri), solo quando ci fa comodo? E quando riusciranno a provare un poco di vergogna coloro che solo a fronte del conflitto russo-ucraino usano la cortina fumogena della retorica dell’aggredito e dell’aggressore, salvo poi dimenticarsene per tutto il resto del mondo quando gli aggressori sono i buoni del famigerato occidente? La vicenda venezuelana di queste ore è un altro capitolo della lunga serie di aggressioni americane a stati sovrani solo per fare gli affari propri. Aggressione aggravata dal sequestro del presidente Maduro e di sua moglie, come fosse un diritto divino avere la libertà di invadere, bombardare e cambiare governanti sgraditi in base alle proprie convenienze. Tutto ovviamente in violazione di qualsiasi diritto internazionale. Ma chi se ne frega. Tanto, per dirla con il nostro ministro degli esteri, quei diritti….valgono fino ad un certo punto. Svegliarsi dal torpore per non farsi soverchiare dalla propaganda di chi ci trascina ogni giorno di più in una guerra globale e verso una regressione paurosa e pericolosa è diventato una questione di sopravvivenza. Svegliarsi e ripassare tutti quei valori di cui è intrisa la nostra Costituzione e il diritto internazionale, non a caso prodotti e consolidati dopo la tragedia della seconda guerra mondiale è questione di igiene mentale e disintossicazione propagandistica. Altro che continuare a voler tenere in vita il simulacro della NATO, questa è l’occasione per uscire da questa maledetta trappola che andava buttata a mare immediatamente dopo la caduta del muro di Berlino. Una trappola che ha condizionato dal dopoguerra tutta la vita politica del nostro Paese e ci ha tenuti (e ci tiene) in una condizione di sovranità limitata. Il disimpegno manifestato da Trump dovrebbe essere l’occasione da cogliere al balzo per uscire da questa cappa e far smantellare quelle basi americane sul nostro territorio che ci hanno trasformato in un target da colpire in caso di conflitto nucleare. Ovviamente questo non è alla portata di una classe politica totalmente asservita ad altrui disegni ed interessi e che -pertanto- non si sognerà mai di avviare un percorso di autonomia vera dell’Italia e dell’Europa. Toccherà pertanto ai cittadini che ne pagano e ne pagheranno sempre di più le conseguenze, prenderne coscienza e spingere in questa direzione di liberazione per la piena realizzazione dei principi costituzionali e di quelli fondativi dell’europa stessa. E’ un dovere per salvaguardare le giovani generazioni attuali e future da tragedie già viste, schierarsi per l’unico “campo” possibile, ovvero quello dell’umanità. Ed è assurdo per chi -come chi scrive non è credente- dover prendere atto della codardia della classe politica e constatare che la voce più autorevole che si leva contro questa ubriacatura bellicista è solo quella di Papa Leone XIV in perfetta continuità con il suo predecessore. Con parole chiare ed inequivocabili ripetute ancora in questi giorni natalizi in cui ha insistito nel suo appello ad “una pace disarmata e disarmante“. Parlo che cadono nel vuoto ideale, umano e sostanziale di quasi tutti i leader che pur si dichiarano cattolicissimi. Ma tanto chiesa, casa e famiglia. Insomma, uno schifo!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.