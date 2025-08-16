L’intesa tra Putin e Trump c’è, ma non si vede….

Già all’arrivo al punto d’incontro i due leader si sono sperticati in evidenti complimenti reciproci, con Trump che ha accennato persino ad un applauso nel mentre Putin procedeva verso di lui sul tappeto rosso. Toni cordiali e di reciproco apprezzamento che si sono ripetuti nella breve conferenza stampa che vi è stata al termine delle oltre 2 ore e mezza di colloqui tra le due delegazioni. Conferenza stampa in cui si è ripetuto che il summit è andato bene, che si sono fatti enormi passi avanti e ancora tanti se ne faranno nel prossimo futuro. Insomma, sono apparsi due leader molto soddisfatti. Certo se accordo vi è stato non è stato chiaramente detto, ma sicuramente si deve essere convenuti sulle direttive principali, sulla sostanza, di cui non sono stati resi noti i dettagli per ovvie motivazioni. Perchè prima, come ha detto in conferenza, Trump dovrà chiamare “la Nato e poi Zelensky per fare accettare loro questo accordo” (quindi accordo c’è). Una Europa che si conferma essere sempre più ininfluente e citata dal solo Putin per invitarla a non mettersi di traverso (“Spero che Kiev e gli europei non ostacolino gli sforzi di pace“). Amen. Se si assume costantemente la postura da sudditi il risultato non può che essere questo. Con il rischio di rimanere anche con il cerino acceso in mano….Nel frattempo Vladimir ha dato appuntamento a Donald, prossimamente a Mosca.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.