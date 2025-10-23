L”insostenibile disattenzione della pubblica amministrazione per le opere d’arte installate in città

“Matera, non esiste più l’opera di Pavia?“, è l’interrogativo che pone provocatoriamente un cittadino materano, Pasquale Stano, preoccupato per la scarsa attenzione che la pubblica amministrazione dedica alla manutenzione in genere dell’esistente ed in particolare delle opere d’arte (lui stesso rivela poi dove la stessa giace abbandonata). Ultimamente, esempio plateale di tale disattenzione, è stata proprio un’opera collocata sotto la Casa comunale realizzata da Vittorio Basaglia e che lì giace in frantumi. A seguire il suo breve messaggio appello di cui ci ha chiesto la pubblicazione: “Non so quanto utile possa essere, perchè in questa città coniugare tutela, conservazione e fruizione è cosa più che rara inesistente. Si riqualifica e non si manutiene, si aspetta semplicemente di ricostruire nuovamente. Ora questo modus operandi viene applicato anche alle opere d’arte, sculture che dir si voglia. Per il busto di Arcangelo Ilvento che ora è nell’auditorium del Madonna delle Grazie, e tra un po’ sparirà anche di lì, è avvenuto lo stesso. Cortesemente lo si ricollochi nella posizione originaria, nel luogo per cui è nato, all’esterno dell’ex tubercolosario, sanatorio in via Gattini. Opera del ventennio, di noto scultore, che dagli anni trenta sino ad un decennio fa, seppur smontato, giaceva all’ingresso della bella architettura all’uso del Piacentini. L’inutile prosopopea delle varie amministrazioni che nulla cambiano, denota che il problema è la classe dirigente! Insensibile ed alquanto obsoleta, radicata e chiusa ancora in un mondo di provincia, sia ben chiaro per la sola accezione negativa del termine. Comunque, l’opera Di Philip Pavia giace smontata in un angolo, sotto le erbacce del Giardino del Silenzio, nei rioni Sassi.” In verità Pasquale Stano già qualche anno fa, nel 2020, era tornato a sollevare la questione, purtroppo -a giudicare dalla situazione attuale- senza esito alcuno.

