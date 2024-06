L’iniziativa “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” ha solo scopi culturali e divulgativi

C’è sempre chi mesta nel torbido e magari prova a mettere il cappello su iniziative promosse da altri. E’ quanto deve essere accaduto intorno alla iniziativa “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” di cui abbiamo dato conto in un precedente articolo di Franco Martina (https://giornalemio.it/cronaca/e-qui-la-festa-del-2-luglio-con-una-format-presenti-anche-i-materani-nel-mondo/) al punto da richiedere la diffusione di un comunicato stampa di precisazioni da parte delle tre società che hanno dato vita al progetto: Jogo Media, Quadrum e Rvm Broadcast che pubblichiamo a seguire. “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” -si legge nella nota- è un’iniziativa editoriale frutto esclusivo della collaborazione di tre aziende della città (Jogo Media, Quadrum e Rvm Broadcast) attraverso la testata giornalistica web Basilicata Media. A distanza di una settimana dalla presentazione del format video che racconterà la Bruna alle comunità di materani, e più in generale lucani, nel Mondo, si rende opportuna questa esplicita precisazione a seguito della diffusione di voci incontrollate che vedrebbero alla guida di questa operazione persone diverse dai soci delle suddette aziende. Ciò è assolutamente da smentire, poiché si tratta di un’iniziativa che nasce a livello imprenditoriale per lanciare, come spiegato alla Stampa, un progetto di più ampio respiro qual è la prima web dedicata ai lucani nel mondo. “Matera 2 luglio, il Mondo nella Festa” non ha altri scopi se non quelli informativi, culturali e divulgativi e – ovviamente – imprenditoriali, portati avanti con la collaborazione delle associazioni che hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione, senza alcuna titolarità né interferenza nel lavoro editoriale svolto dal direttore, dagli autori e dal team che – in armonia e con grande entusiasmo – stanno lavorando al format, che sarà online dal 17 giugno prossimo.” Le società Jogo Media, Quadrum, Rvm Broadcast.

