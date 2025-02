L’inglese di Bardi perculato anche da Luca e Paolo su LA7

La performance in inglese del presidente della Giunta Regionale di Basilicata Vito Bardi a Matera era diventata già oggetto di un video di culto nel web. Aveva iniziato il suo discorso con “It’s a grit onor” ed ha fatto scompisciare online a causa della sua pronuncia maccheronica, di un inglese arrugginito nonostante il governatore vanti ben quattro lauree, tra cui un diploma in scienze internazionali e diplomatiche e una certificazione di lingua inglese rilasciato dalla Scuola di lingue estere dell’Esercito.

La cosa sembrava passata oramai nel dimenticatoio sino a quando l’altra sera è diventata oggetto di “perculamento” ulteriore da parte dei comici Luca e Paolo nella striscia di introduzione alla puntata di martedì sera (18-2-2025) della trasmissione condotta da Giovanni Floris su LA7 che si chiama per l’appunto “Dimartedì”. Come è prassi i due dopo essersi attardati sulla settimana sanremese in cui non si è parlato molto di politica, rivelando che la vera canzone di Cristicchi che (secondo il cantante) fu respinta da Amadeus qualche anno addietro non era esattamente quella di quest’anno e non era dedicata alla mamma…ma ad un’altra donna (provvedendo a cantarla loro). Dopo aver sgamato Salvini che mette i like di notte alla avvenente Clara…con la compagna Francesca Verdini che risponde (sempre di notte) con i like a Olly desnudo. E il neo presidente della Liguria che chiamato a cantare quella che ha dichiarato essere la propria canzone preferita….non ricorda le parole. Ecco Luca e Paolo farsi seri e citare i soli due fatti politici accaduti in quella settimana: il congresso di Azione con Calenda confermato con una percentuale bulgara e a della riunione della Commissione Economica della Dimensione parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), dedicata al ruolo di quest’ultima nella ricostruzione postbellica dell’Ucraina svoltasi a Matera il 7 febbraio. Ovviamente mettendo in evidenza alla loro maniera il tocco internazionale dato da Vito Bardi con il suo intervento in quell’inglese improbabile, con la considerazione: “Ma se l’inglese non lo sai, perchè ti ostini?” Poteva parlare in italiano, tanto c’era il servizio traduzione.

Della serie ci facciamo conoscere da tutti. Lo sketch di Luca e Paolo di Bardi per chi se lo fosse perso è all’interno del blocco iniziale della trasmissione che potete rivedere a questo link (con inizio da: 2:58:18): https://www.la7.it/dimartedi/rivedila7/dimartedi-puntata-del-1822025-19-02-2025-580817