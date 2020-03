La musica live streaming a sostegno di ospedali. Un progetto nazionale a cui sta partecipando anche L’Associazione Linea Gotica di Ferrandina. Un modo per dire che la musica non si ferma e che attraverso la musica si riesce anche ad essere solidali.

Anche il Linea Gotica di Ferrandina (MT) partecipa a #StayON, un vero e proprio movimento nato dai live club e festival dell’intera penisola coordinato da KeepOn LIVE – Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per donare agli ospedali e agli enti sanitari e mantenere il proprio ruolo di fondamenta del sistema musicale.

L’iniziativa si concretizza in una staffetta di eventi in streaming, ma raccoglie il mondo della musica attorno ad una nuova sfida ben più complessa di un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.

Il progetto è stato lanciato lunedì 16 marzo da moltissimi club e festival italiani e in pochi giorni tantissimi sono gli artisti italiani che hanno aderito e che stanno prendendo parte a questa coloratissima rete. Si aggiungono anche le adesioni di artisti internazionali che parteciperanno dai canali di un live club a #StayON per dimostrare che il supporto alla musica dal vivo non ha confini in un momento come quello che stiamo vivendo.

Ad ogni diretta sarà associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile.

In questo momento di emergenza sanitaria e grave crisi, gli operatori del mondo della musica vogliono – insieme! – lanciare un messaggio fondamentale: se le porte degli spazi sono tutte serrate in ottemperanza alle disposizioni di Governo e per profondo senso di dovere civile, riaccendiamo insieme le luci dei nostri spazi sui palchi virtuali. Un appello permanente agli artisti, ai media e al pubblico che nasce dalla responsabilità di ridisegnare il ruolo sociale e culturale che tutti i giorni la filiera della musica dal vivo svolge per il nostro Paese.

Sul sito keeponlive.com è possibile consultare il calendario e l’archivio in continuo aggiornamento di tutte le dirette streaming: un vero e proprio palinsesto multicanale che testimonia la vivacità e la voglia di collaborare di questa categoria. Quando l’emergenza sarà passata, sarà richiesto proprio agli spazi e ai festival di essere il motore che rigenererà l’aggregazione sociale e la proposta culturale musicale del nostro settore. Aiutateci a poterlo fare!

I palchi virtuali restano aperti gratuitamente a tutti: per due ore al giorno, in “slot” da 30 minuti l’uno, fino alla fine del periodo di contenimento, le pagine Facebook di Festival e Live Club sono continuamente animate per due ore al giorno da una serie di esibizioni speciali, che saranno raccolte sulla piattaforma di KeepOn LIVE.

Dalle 18:00 alle 20:00 fino a sette canali che trasmettono in contemporanea. Dalle 22.00 un unico canale è dedicato agli eventi speciali per raccolta fondi e ai Festival. Ogni canale è composto da 4 live club e festival che trasmettono le rispettive dirette identificandosi con un colore dell’arcobaleno. Arcobaleno che rappresenta la speranza e l’accoglienza, per eccellenza le basi concettuali del nostro settore, simbolo quanto mai attuale in questo difficile periodo storico.

Il Linea Gotica di Ferrandina fa parte del canale giallo con I Candelai di Palermo, il ResetFestival di Torino e Spazio23 di Gallarate (VA) e trasmette ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30.

La volontà non è quella di saturare i social: si vuole, invece, lasciare spazio a tutti, sommare gli sforzi di tutti, far partecipare tutti – grandi e piccoli – e riconoscerci come la grande e importante comunità che da sempre coltiva il contatto diretto con i cittadini e offre un servizio culturale irrinunciabile.

Ultimo ma importantissimo tassello di questa catena virtuosa sono gli uffici stampa, indispensabili attori nel processo di divulgazione delle informazioni: il coinvolgimento di più realtà all’interno di

questo progetto dimostra, forse per la prima volta, la compattezza e la centralità di un mondo, quello musicale, che ha solo voglia di ripartire nel modo giusto. Per #StayON stanno lavorando in queste ore in un unico grande tavolo virtuale Angelicimedia, Astarte Agency, Babel Agency, Big Time, Daccapo Creative Agency, Fleisch Agency, GDGPress, Elliefant, Hungry Promotion, Libellula Music, Sfera Cubica, SiddARTa Press.

Ci auguriamo che, una volta giunto al termine, #StayON avrà raccolto dei numeri significativi far riaffermare ai tavoli istituzionali preposti l’urgenza di misure e politiche tese ad avvalorare il settore della musica dal vivo. Non sappiamo dirvi oggi se funzionerà. È un momento in cui le previsioni sono impossibili da tutti i punti di vista, ma quello di cui siamo certi è che se agenzie, etichette, artisti, live club/festival e addetti ai lavori, enti profit e no profit della musica, riusciranno a lavorare in sinergia e in modo compatto, il risultato potrebbe davvero essere una fotografia del settore in termini di produzione culturale, di numeri e di indotto che non si è mai vista prima. Il risultato potrebbe davvero essere una rivoluzione culturale per il nostro Paese riconoscibile a livello internazionale e una presa di coscienza di settore.

A partire dal 16 marzo la programmazione del Linea Gotica ha già visto protagonisti tanti artisti:

Paolo Enrico Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), Enrico Capuano, Diego Potron, Francesco Di Bella (24 Grana), Walter Celi, Cisco, Finaz (Bandabardò), Giovanni Truppi, Ettore Potente (autore stand-up comedy). Chiazzetta, Canarie.

I prossimi appuntamenti già in programma sono:

sabato 28 marzo: djset Fabio Nirta

domenica 29 marzo: Enzo Moretto (A Toy Orchestra)

lunedì 30 marzo: Valerio Corzani (rubrica radiofonica)

martedì 31 marzo: Nathalie

mercoledì 1 aprile: Erica Mou

giovedì 2 aprile: Vera Di Lecce

venerdì 3 aprile: Nabil (Radiodervish)

sabato 4 aprile: Alessandro Coppola (Nidi d’Arac)

domenica 5 aprile: Cesare Basile

Tutti i live in streaming del Linea Gotica sostengono e promuovono la raccolta fondi organizzata dal calciatore Simone Zaza in favore degli ospedali lucani per l’emergenza Coronavirus in Basilicata.