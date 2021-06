Riceviamo e pubblichiamo la nota che segue di una madre indignata per la disorganizzazione subita nella calura della giornata odierna presso le tende del Qatar dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove si è recata con regolare prenotazione al fine di effettuare la vaccinazione di due figli minorenni.

Il Commissario Pulvirenti dovrebbe leggere attentamente e dare risposte perchè è indecente che si sia creata una situazione simile. E’ grave che si porti cittadini che hanno grande fiducia nella campagna vaccinale a viverla in questo modo disastroso.

Già troppi danni sono stati combinati sul fronte vaccini con Astrazeneca e i Mix che stanno portando una parte significativa della popolazione a rifiutare di sottoporsi alla somministrazione del siero. Cosa che sta gia arrecando un danno enorme al tentativo di fuoriuscita dall’emergenza. Si diano risposte dunque e si eviti che si ripetano queste incresciose situazioni.

Un episodio che si aggiunge alle tante carenze informative che denunciamo da settimane sul fronte della task force (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata1-decesso-18-nuovi-casi-solo-22-i-ricoveri-ma-i-tamponi-di-oggi-711-o-750/) in merito ai tamponi e all’evoluzione della pandemia.

Ma ecco la nota integrale inviataci da Angela Perrone:

“Sono una materana, madre di tre figli. Siccome credo fermamente nella scienza, appena il sistema me lo ha consentito, ho effettuato la prenotazione per il vaccino covid-19 per i miei figli, perché io e mio marito l’avevamo già fatto in precedenza.

Ho ricevuto la prenotazione in due giorni differenti e in tre orari completamente diversi. La prima figlia, maggiorenne, ha effettuato la prima dose di vaccino sabato 26 giugno con una puntualità e organizzazione impeccabile.

Domenica 27 giugno, giornata dedicata al vaccino degli altri due figli, questa volta minorenni, prevista, per il primo alle 11.35 e, per il secondo, alle 15.30, qualcosa invece non ha funzionato.

Mi sono recata presso la tenda del Qatar, sede di somministrazione dei vaccini, alle 11.15 e con grande sorpresa ho trovato più di un centinaio di persone dislocate sotto i due gazebo posti nel piazzale esterno del sito e altrettante nella tenda gemella, utilizzata a mo’ di sala d’attesa pre e post vaccino. Ho capito subito che doveva esserci qualche problema.

Tento di entrare nel sito vaccinale ma la gente mi ferma dicendomi di dover prendere un numero da un vigilante sotto uno dei gazebo esterni. Mi precipito chiedendo spiegazioni e mi sento dire che, nella giornata odierna, non si procede con la prenotazione e che bisogna prendere un numero e rispettare il proprio turno e che, la lunga attesa è dovuta alla mancanza di medici.

Contrariata prendo i numeri, a questo punto, per entrambi i figli. Abbiamo preso il D89 e D90. Ritorno al sito vaccinale e scopro che alle 11.30 stanno chiamando il B83, il che voleva dire attendere altre 206 persone. Il caldo pazzesco di questi giorni, le poche sedie a disposizione, il rischio di assembramento, nessun tipo di controllo mi hanno davvero indignata. Abbiamo dovuto aspettare fino alle 15.35, orario in cui ci hanno chiamati per effettuare il vaccino.

Il medico, vedendo la prenotazione del primo alle 11.35, ci ha chiesto come mai ci fossimo presentati a quell’ora, non sapendo nulla di quello che stava accadendo fuori.

Abbiamo terminato alle ore 16.10. Solo 5, e dico cinque, ore di attesa…

Di chi sono le responsabilità? Delle Asm? Del centro prenotazioni? Perché la gente deve pagare sempre per le inadempienze di qualcuno che la fa franca tutte le volte?

Siamo nell’era tecnologica ed era forse tanto difficile inviare una comunicazione, tramite e-mail, sms, ecc.? Non ci sono parole!!!“