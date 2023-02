Lina Sastri a Teatro Festival Ferrandina

La stagione del Teatro Festival Ferrandina- A Mimì prosegue con Lina Sastri un’artista eclettica in grado di spaziare tra teatro, cinema, televisione e musica. “Concerto napoletano” è lo spettacolo di cui è regista e interprete, in programma venerdì 17 febbraio al cineteatro comunale Bellocchio.

Si tratta di un concerto classico. Ad affiancare Lina Sastri sul palcoscenico ci sono cinque musicisti, disposti in due semicerchi ed una sedia illuminata. L’atmosfera visiva e musicale è assolutamente lirica, pronta a spezzarsi talvolta su ritmi e battiti popolari, come un percorso che arriva da lontano, e va fino all’origine, per tornare poi alla melodia, alla memoria, sia con le parole e i brani citati, sia con la musica. E così si passa dalla tammurriata popolare a quella del Gargano, più evocativa e sottile, e poi alla sola voce e chitarra; si arricchisce poi con gli altri suoni a corda, altre chitarre, e violino, e poi cambia con il piano, diventa classica, per rarefarsi con il suono lungo delle tastiere, con risposte di chitarra, protagonista musicale napoletana.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e di 10 per la galleria. Biglietto unico di 4 euro per i ragazzi sino ai 14 anni.

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti al CineTeatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, oppure on line su www.mytickets-system.it .

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.