La raccolta differenziata nella Città di Matera è una nota dolente di queste prime settimane di avvio del nuovo servizio. Diverse le difficoltà ancora da superare per la messa a regime della raccolta.

Con riferimento al video che sta circolando da qualche ora in modo virale su facebook dei due operatori della raccolta differenziata che svuotano il contenuto dei vari mastelli in un unico mezzo in modo “indifferenziato” nella citta di Matera, poco fa siamo stati raggiunti da una anticipazione dell’azienda che preannuncia provvedimenti nei confronti dei due lavoratori che si sono resi responsabili di questa azione.

Nello specifico ci è stato anticipato quanto segue:”Nel pomeriggio di oggi due lavoratori addetti al servizio di RD, in via Seneca a Matera, operavano in maniera difforme alle procedure di raccolta dei rifiuti conferendo in un unico mezzo varie frazioni merceologiche, vanificando il corretto operato dei cittadini. L’azienda immediatamente informata ha provveduto ad inviare una nota disciplinare nei confronti dei due addetti contestandone la non conformità alle procedure aziendali“.

Seguirà, ci dicono, nelle prossime ore comunicazioni ufficiali anche da parte dell’amministrazione cittadina.