L’impegno di “Azione Disabili Marziolino” per una città senza barriere

“L’Associazione “Azione Disabili Marziolino” ODV continua la sua attività volta all’approvazione del PEBA o Piano per l’Elimininazione delle Barriere Architettoniche da parte dell’Amministrazione Comunale.”

E’ quanto si apprende da una nota con cui si ricordano le iniziative in corso dell’associazione materana per “abbattere le barriere dell’indifferenza” e per ripensare a città senza barriere fisiche che consentano a tutti di vivere liberi di muoversi senza ostacoli.

“Il PEBA -si specifica- è un atto strategico per le Amministrazioni Locali, che si affianca ai PUG e ai PUMS, rispettivamente Piano Urbanistico Generale e Piano Urbano Mobilità Sostenibile, per poter accedere ai fondi del PNRR previsti per le persone con disabilità.

Dopo aver sollecitato l’Amministrazione Comunale all’adozione di un regolamento PEBA, ed aver incontrato sua Eccellenza il Prefetto dott. Sante Copponi, oltre ad aver inviato una lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sviluppato una serie di progetti che vede coinvolto il mondo della scuola e dell’Università.

Abbiamo fissato una serie di incontri istituzionali con l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri della città di Matera, con il Politecnico di Bari e l’Università della Basilicata. Coinvolto nel progetto un esperto sul tema delle barriere architettoniche, ing. Enzo Drimaco, con cui stiamo sviluppando il protocollo d’intesa che andremo a sottoscrivere con le autorità scolastiche ed universitarie.

Incontreremo la Ministra delle Pari Opportunità e della famiglia Elena Bonetti per un confronto sul tema, e per sollecitare una maggiore sensibilità delle Amministrazioni Locali.”