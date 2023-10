LILT: “La diagnosi precoce è il primo gesto per difendersi dal tumore al seno”.

Per il terzo anno consecutivo la LILT – sezione provinciale di Matera, i LIONS Clubs, Matera Città dei sassi e Matera Host e l’AILD, in occasione della “Campagna Nastro Rosa LILT – Lilt for Women 23”, nella persona della dott.ssa Marina Susi, in collaborazione con le ASL di Matera e grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica dell’IIS “Duni-Levi”, prof.ssa Patrizia Di Franco, nel mese rosa garantiscono alle giovani studentesse, presso l’Ospedale Madonna della Grazie, non solo una visita senologica, ma anche una lezione ad personam sulle manovre corrette per un’efficace autopalpazione del seno finalizzata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori alla mammella, in quanto questo semplice test di autovalutazione permette di cogliere precocemente cambiamenti della ghiandola mammaria.

Tale iniziativa, durante l’anno scolastico, sarà arricchita, sempre grazie al prezioso intervento delle dr.sse Marina Susi e Imma Brucoli, da incontri educativi rivolti a tutti gli studenti, sulla cultura della prevenzione dei tumori, che da anni la LILT svolge, in collaborazione con i LIONS CLUB di Matera, grazie al Service Progetto Martina: “La lotta ai tumori inizia a scuola”.

Il ringraziamento delle alunne e delle famiglie delle alunne che, grazie a questo progetto, negli scorsi anni hanno potuto far prevenzione in tempi velocissimi e gratuitamente è il pungolo a continuare in questa bellissima esperienza.

“Conoscere se stesse significa prevenire e prevenire è vivere”