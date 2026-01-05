L’illustratrice Yile Gao ospite di “Devoti in devozione”

Nell’ambito del palinsesto “Devoti in devozione”, curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, case editrici e operatori culturali della Murgia, martedì 6 e mercoledì 7 gennaio sono in programma tre incontri dedicati alle famiglie e alle scuole con Yile Gao, autrice e illustratrice di albi per bambini tra le più valenti in Italia, nata in Cina e residente a Milano dal 2007. Le sue opere trattano temi come la crescita, le scelte, il cambiamento e la felicità, attraverso storie adatte ai bambini dai 5 anni in su.

Martedì 6 gennaio l’autrice presenterà l’albo “Io e la mia scelta” (Lavieri edizioni), alle ore 11 presso la Chiesa di San Biagio, dialogando con Iolanda Nardandrea e con l’editore Marcello Buonomo, mentre alle ore 16.30 sarà alla Libreria 365 Storie, unica devota alla selezione e promozione della letteratura per le infanzie, per presentare i volumi “Non sono pronta”, “Signor Ramen” e il nuovissimo “Lo voglio”, tutti pubblicati per i tipi della Lavieri edizioni.

Mercoledì 7 gennaio alle ore 10.00, infine, Yile Gao incontrerà insegnanti e alunni di tre sezioni della Scuola dell’infanzia e di due prime classi della Scuola Primaria dell’I.C. “Pascoli” nel plesso di via Lazazzera nell’incontro “Come nasce, si edita e viaggia un albo illustrato”, affiancata da Marcello Buonomo e Rosa Lavieri, con la cura di Caterina Policaro e Paola Saraceno.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.