“L’illusione di Narciso: i volti della violenza nascosta”, promosso dal Club Zonta Matera

Venerdì 22 novembre alle ore 17 presso la sala convegni della Camera di Commercio di Matera, si terrà un incontro sul tema: “L’illusione di Narciso: i volti della violenza nascosta”. I femminicidi e la violenza sulle donne costituiscono oramai un vero e proprio flagello dell’umanità. Il loro uso e consumo dilaga in ogni dove e in ogni ambiente lasciandoci sbigottiti e attoniti dinanzi alla premeditazione di ogni gesto efferato. Analizzare le probabili cause di tutto questo può costituire un mezzo di contrasto e va pertanto tenuto in debita considerazione. L’incontro è proposto con l’ausilio ed il contributo di esperti in psicologia dall’indubbia fama come la dott.ssa Daniela Poggiolini, socia fondatrice del club Zonta di Matera e sarà coordinato dal giornalista Pasquale Doria. L’evento è organizzato con la sezione Fidapa di Matera quale primo esempio di fattiva e concreta collaborazione tra due associazioni aderenti la Rete Donna del Comune di Matera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.