Lilli Klementz si aggiudica il Premio Energheia Francia 2023 per racconti brevi

“È Lilli Klementz ad aggiudicarsi l’edizione 2023 del Premio letterario Energheia Francia con il racconto “Escaliers Oubliés”. Menzione ex aequo per i racconti “La gardienne de mes secrets” di Malo Heil, e “Virginie ou la lumineuse petite fée” di Marie-Amelie Huard de Jorna. L’iniziativa, promossa nel Paese d’Oltralpe ha visto il coinvolgimento dell’Institut Français della Sorbona di Parigi con il Professore Sylvain Brien, Direttore del Dipartimento di lingue Nord-europee e lo scrittore Ulf Peter Hallberg.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Le motivazioni alla base della designazione dei racconti, redatte dalla Giuria popolare che ha letto in lingua originale i racconti pervenuti al Premio, indicano come in entrambi ci sia l’idea di costruire una storia mettendo insieme emozioni e sensazioni sparse anche con un interessante uso della lingua e con un esprit poetico appassionato che sfugge alle regole del gioco. Nel racconto vincitore la giovane autore dimostra di possedere un’ottima padronanza della scrittura con una voce interiore che accompagna il lettore nella lettura del testo in un’atmosfera volutamente riflessiva, a tratti poetica e creano un testo suggestivo, ricco di simboli. Lilli Klementz, nata e cresciuta a Braunschweig, in Germania, è sempre stata una di quelle bambine che preferirebbero restare a casa da sole a leggere un libro piuttosto che esplorare fuori casa. Dopo il diploma di maturità, ha svolto il servizio civile a Parigi dove ha conseguito una doppia laurea in germanistica e romanistica alla Sorbona. Ama la bicicletta e le parole crociate. Nel primo racconto segnalato di Malo Heil la protagonista ripercorre una tragedia familiare vissuta in prima persona sul letto di morte del padre-padrone. Nel secondo testo di Marie-Amelie Huard de Jorna si evidenzia per il suo ritmo sostenuto e l’introspezione psicologica. Una vicenda narrata in prima persona dal protagonista che, descrive sogni, paure e pensieri della vita.

Ricordiamo che i racconti saranno raccolti nell’antologia I racconti del Premio Energheia e sul sito dell’associazione. La vincitrice sarà ospite alla Cerimonia di consegna del Premio letterario Energheia insieme allo scrittore Ulf Peter Hallberg prevista sabato 9 settembre nei Giardini del Museo D. Ridola di Matera, oltre che partecipare al Corso Internazionale di Scrittura Creativa in programma dal 4 al 9 settembre e che vede il coinvolgimento dell’Ambasciata di Spagna in Italia e dell’Università degli Studi di Basilicata.”