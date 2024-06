L’IISS ”Morra” sull’onda dei ricordi con nuovi spazi da settembre…

…e, come hanno auspicato in tanti, con la riconferma alla guida della Scuola della dinamica preside Caterina Policaro. Non ci sono novità su quest’ultimo fronte, lo sapremo probabilmente a luglio con le nuove nomine, ma c’è un buon 50 per cento di probabilità che a settembre la preside sia ancora lì, nel plesso di via Dante, accanto a studenti, professori, personale tecnico amministrativo. per utilizzare al meglio la nuova ala a due piani, dotati di aule e di spazi per laboratori. E questo aspetto, evidenziato nel corso della cerimonia del taglio del nastro…in una scenografia tricolore, ha influito e non poco sia nello svolgimento delle tante attività didattiche che per le iscrizioni. Ma c’è tempo per recuperare e la volontà di far bene e di essere competitivi è legato, oltre che all’entusiasmo che coinvolge la scuola, proprio dalla possibilità di ottimizzare gli spazi. Ci sono 1500 metri quadrati di superficie per le attività da utilizzare e con una estate davanti per sistemare infissi ( saranno sostituiti anche quelli che danno sul rione Spine Bianche e per completare le procedure amministrative. Un cantiere avviato dalla Provincia di Matera, passato per interventi di consolidamento, riqualificazione di impianti e strutture, il superamento di problemi dell’ultima ora, grazie all’impegno di amministratori, a cominciare dal presidente Giuseppe Marrese, ai tecnici e all’impresa cha ha portato avanti il cantiere. Una bella pagina per la scuola, perchè quando si chiude un cantiere per un’opera di pubblica utilità e allora è l’intera comunità a giovarsene. Conta molto, non dimentichiamolo, che le cose vadano bene e che si trovi una impresa motivata a far bella figura e a completare i lavori.



Un tempo, e parliamo della Prima Repubblica, era prassi posare la prima pietra con la benedizione del parroco o del Vescovo e nel 90 per cento dei casi la cosa portava bene.Oggi le procedure affidano tutto a serietà e alla buona sorte. All’ Isabella Morra, che porta il nome della poetessa di Valsinni, l’antica Favale, di dove è originaria l’architetto Giuseppina Favoino, che ha seguito i lavori per conto della Provincia, conta tanto la storia dell’Istituto e quella dei protagonisti di mezzo secolo di attività. Era il 1974…come ha ricordato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Maria Rosaria Cancelliere, che ha trascorso una vita in quell’istituto, ricordando l’apporto della madre assistente scolastica, in primis, e poi – sintetizziamo- la sua esperienza da supplente, docente e preside contrassegnati da tanti aneddoti. Alcuni legati alla sua infanzia nei corridoi della scuola, insieme al sindaco di Matera Domenico Bennardi, che aveva sua madre insegnante nella stessa scuola. Ricordi che hanno destato, commozione, nel primo cittadino. Scuola è anche ”solidarietà” nei momenti difficili, quando c’erano problemi logistici. E così la dirigente Maria Rosaria Cancelliere, ha ricordato una pagina di oltre 10 anni.



” Ricordo quella ”anima buona”- come lo ha ricordato- dello scomparso professor Pino Siggillino dell’Itcg “Antonio Loperfido”- che nel 2013 consentì al ”Morra” di avere la disponibilità di aule. Fu una salvezza. Da altri,invece, tante porte chiuse”. Poi i progetti conseguiti con la scuola, i problemi degli spazi e il lungo cantiere conclusosi quest’anno. Emozioni, per una cantiere concluso, anche dalla preside in carica Caterina Policaro, che ha fatto gli onori di casa durante la visita guidata. Soddisfatto anche il sindaco Domenico Bennardi che, riferendosi alla nuova sede (da costruire) della scuola media Torraca in via delle Nazioni Unite e alle problematiche legate ai bus turistici di via Aldo Moro, che attendono la disponibilità dell’area ora occupata dall’edificio scolastico, ha ribadito di voler difendere l’integrità didattica della scuola che non può essere ripartita. E per una scuola che, al momento, resta dov’è un’altra il Liceo Classico ” Emanuele Duni” vedrà le classi ospitate presso il palazzo della Regione, tornare nella sede ufficiale di via delle Nazioni Unite. Sabato prossimo l’inaugurazione e con il cantiere della ex palestra auditorium avviato. Una chiusura dell’anno scolastico con risultati positivi. Per docenti e studenti uno stimolo in più per fare bene.



LA NOTA DELLA PROVINCIA

La Provincia di Matera ha inaugurato i locali del corpo B dell’Iis Morra. Il Presidente Piero Marrese: “Intervento finalizzato a garantire l’agibilità e il diritto allo studio”

Il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha inaugurato stamani i locali del corpo B dell’Iis Morra della città dei Sassi. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosaria Cancelliere, la dirigente del Morra, Caterina Policaro, nonché i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Le nuove aule, i cui lavori sono stati appaltati dalla Provincia di Matera, sono state oggetto di un intervento di adeguamento sismico e consolidamento statico che ha consentito di perfezionare i lavori finanziati con DM 607-17 per il primo lotto funzionale, con un finanziamento di circa 700mila euro riveniente dal Next Generation EU.

Marrese ha ricordato “l’impegno costante della Provincia di Matera sul fronte dell’edilizia scolastica, con numerosi interventi effettuati in questi anni e tanti altri in cantiere o già terminati. Qui al Morra mi fa particolarmente piacere consegnare i nuovi locali perché siamo riusciti in tempi ragionevoli, rispetto a quanto segnalatoci dalla scuola, a candidare l’intervento al PNRR ed a realizzare i lavori: per questo aspetto mi preme ringraziare l’ufficio tecnico della Provincia. Un grazie anche alla dirigente scolastica Caterina Policaro per la collaborazione prestata, alla quale anticipo che ci saranno altri interventi per l’istituto che dirige. Un grazie anche al vice presidente della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, e al consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Carmine Alba”.



Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha “sottolineato l’importanza della disponibilità dei nuovi locali, che arricchiscono l’offerta scolastica della città. La Provincia di Matera e, in particolare, il Presidente Marrese hanno fatto un ottimo lavoro”.

Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha ricordato i trascorsi personali al Morra, di cui è stata dapprima docente e poi dirigente, rimarcando “l’importanza dei nuovi locali. Grazie al Presidente Marrese per aver colmato questa lacuna”.

La dirigente scolastica, Caterina Policaro, ha si è complimentata con la Provincia di Matera e il Presidente Marrese “per aver risolto una problematica che da tempo affliggeva l’istituto”, ma, soprattutto, “per i tempi celeri nell’esecuzione dei lavori e nella consegna dei locali. Ora potremo programmare il prossimo anno scolastico con maggiore facilità assicurando spazi idonei e sicuri a studenti e docenti, ma anche laboratori adeguati per i vari indirizzi di studio. Rivolgo un ringraziamento alla Provincia di Matera e al presidente Piero Marrese, che ha confermato anche in questo caso di essere molto vicino alle esigenze della scuola”.