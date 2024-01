Liisa Hietane, finlandese, riproduce all’uncinetto le persone del proprio villaggio

La creatività sà davvero essere senza limiti e con innumerevoli vie, metodiche e realtà in cui manifestarsi….e stupire! E’ il caso di Liisa Hietane, l’insolita artista finlandese che riproduce -con medesime fattezze e dimensioni- all’uncinetto o a maglia le persone che abitano il villaggio in cui essa vive, realizzando così delle vere e proprie originali sculture. Oggetto della sua creatività sono persone della vita reale (conoscenti, vicini di casa) riprodotti nei minimi dettagli, con i loro abiti ed accessori, inseriti nel loro contesto, con elementi di arredo e ad altri oggetti domestici. Tutti realizzati all’uncinetto. Infatti per l’artista, utilizzare i fili corrisponde ad usare materiali come il cemento, il bronzo o il marmo.

Una tecnica (l’uso dell’uncinetto) che ha iniziato ad adottare durante la scuola d’arte e la sua prima opera fu “Pirkko”, che raffigurava la sua anziana insegnante di prima elementare. Poi, qualche anno più tardi, iniziò a raffigurare le persone del suo villaggio, Hämeenkyrö, in Finlandia. La sua notorietà è emerso grazie a suo fratello, che ha iniziato a condividere il lavoro della sorella sui social network. Fonte da cui abbiamo attinto anche noi la curiosa notizia e che abbiamo voluto riprendere anche perchè questa arte è praticata anche a queste latitudini con molto successo come la signora dell’uncinetto di Matera, Angela Ramundo che a dicembre scorso ha festeggiato 50 anni di attività nella sua bottega nei Sassi e che a novembre ha ottenuto il secondo premio del prestigioso concorso internazionale di Crafthub. Tornando a Liisa Hietane, con le sue sculture all’uncinetto e lavoro a maglia, è in grado di creare un ritratto da cui fa trasparire persino il carattere della persona raffigurata. Sorprendenti, infatti, le somiglianze con gli originali.

Per creare una scultura lavorata a maglia di dimensioni reali richiede, oltre che abilità e pazienza, anche tempo (circa 2 mesi). L’artista è nata a Lohja, in Finlandia nel 1981. Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di scienze applicate di Lahti nel 2007 ed ha conseguito il Bachelor of Fine Arts presso l’Università di Tampere nel 2012. Attualmente vive e lavora -come già detto- a Hämeenkyrö, in Finlandia.