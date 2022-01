Coincidenze? Per l’Open day di domani 23 gennaio l’ Istituto di istruzione superiore “Isabella Morra’’ di Matera presenterà il nuovo indirizzo di studi in “arti ausiliarie della professione sanitarie’’, che è quello di odontotecnico. Una figura professionale importante per la cura dell’apparato masticatorio, in crescita e con notevoli opportunità di lavoro, che non mancherà di interessare i giovani che devono fare la scelta giusto per il futuro e, in questo caso, con la benedizione di Sant’Apollonia protettrice di odontotecnici e odontoiatri. Si celebra il 9 febbraio e, per quella data, iscrivetevi al nuovo corso dell’ IIS “Morra’’. Passaparola



LA NOTA DELLA SCUOLA

L’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra” di Matera, in occasione del terzo appuntamento degli open day, programmato per domani 23 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nelle sedi di via Dante 84 e di C.da Rondinelle, presenterà l’offerta formativa del nuovo indirizzo di studi

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ODONTOTECNICO”

una scelta innovativa e promettente per il futuro” in risposta alle esigenze del territorio.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico potranno essere effettuare direttamente in istituto con l’ausilio del personale di segreteria.

Nel corso della mattinata gli studenti e i docenti presenteranno anche i percorsi di studio già attivi, dei Servizi per la Sanità e per l’Assistenza sociale, dell’Industria e artigianato Made in Italy, del Settore delle Biotecnologie ambientali, dei Servizi Commerciali, della Manutenzione e assistenza tecnica con rappresentazione di filmati e attività laboratoriali.

L’istituto Morra – Da Vinci è da sempre aperto al territorio ed è proprio questo che è emerso già durante i primi due appuntamenti degli open day, nel corso dei quali è stato evidenziato agli studenti della scuola secondaria di primo grado la reale possibilità di intraprendere un percorso di studi, che mira all’educazione e all’orientamento quali i fattori basilari per determinare la formazione dei cittadini del domani.