Un Microcredito per ridare un pò di ossigeno alle micro imprese nella Diocesi di Matera Irsina. E’ il progetto LIDIA che sarà presentato giovedì 18 marzo alle h 11:00.

Di seguito il comunicato della Diocesi con i dettagli

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, per il tramite della Caritas Diocesana, intende rilanciare in modo nuovo e “in forme consone ai tempi e ai bisogni” (Art. 1 Statuto Caritas Italiana), il Progetto di “Microcredito LIDIA” a servizio della micro – impresa nell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.

A tale scopo, il giorno 18 marzo alle h 11:00 avrà luogo una Conferenza Stampa per illustrarne gli obiettivi, i destinatari e le modalità per l’accesso.

A causa della pandemia, al fine di non creare assembramenti, la Conferenza stampa non è aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Caritas Diocesana di Matera-Irsina.

Dialogherà con l’Arcivescovo. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e con la Direttrice della Caritas Diocesana, prof.ssa Anna Maria Cammisa, la giornalista Beatrice Volpe.

Il Progetto di Microcredito nasce nel 2009 con la finalità di sfuggire la tentazione di rimanere ancorati solo ed esclusivamente a forme di assistenzialismo e per promuovere invece lo sviluppo integrale della persona e delle comunità.

Il contesto sociale ed economico che la Pandemia ha ridisegnato e ci ha consegnato, ci ha spinto, dopo oltre 10 anni dalla sua istituzione, a ripensare in modo nuovo questo strumento e ad adeguarlo al nuovo assetto comunitario.

In occasione del rilancio il Progetto Lidia è dedicato alla memoria del Sig. Pasquale Cantore, primo beneficiario del prestito e prematuramente scomparso.