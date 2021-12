Via Lanera o rue La noire, come direbbero gli appassionati di jazz di New Orleans o Nouvelle Orlèans che hanno trasferito a Matera sulle sponde della gravina dell’Onyx un pezzo della loro anima. E così la strada dove è ubicato il liceo musicale dell’IIS ” Tommaso Stigliani’ dall’anno nuovo vedrà all’opera una interessante collaborazione tra due realtà, che hanno un bel percorso da fare insieme grazie a una intesa sottoscritta tra le parti alla vigilia del Natale. Il tempo e altri impegni non ci ha consentito di partecipare, ma a partire dall’anno nuovo musica, organizzazione e altri saperi maturati dall’Onyx dalla Prima Repubblica a oggi consentiranno ai ragazzi di investire in formazione e organizzazione. Naturalmente attendiamo tema e data del primo evento. Nel frattempo auguri…



C O M U N I C A T O S T A M P A

Progetto “Jazz al Liceo”, conferenza stampa, patto d’intesa fra

Liceo “Tommaso Stigliani” e ONYX JAZZ Club, Matera.

Giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “Tommaso Stigliani”

si terrà una conferenza stampa in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa

fra la Dirigente del Liceo “Tommaso Stigliani”, Prof.ssa Rosanna Papapietro, e il referente

dell’ONYX JAZZ Club di Matera Luigi Esposito.

L’incontro renderà operativa la collaborazione fra il Liceo Musicale e la storica

associazione jazzistica materana. Scopo della collaborazione, che si inserisce nel

percorso progettuale ministeriale “Jazz al Liceo” a cui lo “Stigliani” ha aderito, sarà quello

di collaborare insieme per favorire la diffusione della cultura jazzistica e di nuovi linguaggi

musicali a scuola.

Gli obiettivi della misura ministeriale a cui si aderisce con questo protocollo d’intesa sono:

· ampliamento dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica attraverso

corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, anche

tramite l’attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di

testi e musica e alle dimensioni creative e produttive collegate all’universo digitale;

· realizzazione di prodotti creativi inerenti al progetto formativo realizzato.

Certamente anche questa iniziativa concorre a rendere il liceo “Stigliani” una scuola

sempre flessibile e aperta a nuovi e stimolanti percorsi per la sua giovane utenza.

E’ gradita la presenza degli organi di stampa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosanna PAPAPIETRO