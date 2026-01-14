Liceo Made in Italy riparte. Conviene…parola del ”preside” Demeo

Le iscrizioni sono partite il 13 gennaio (ieri) e Giampiero Demeo, preside onorario sul campo (carica meritata) ci informa con una nota a giro sincronizzato di lancette…che gli studenti della Basilicata possono scegliere di preiscriversi per frequentare i corsi destinati al Made in Italy. Lo si può fare a Matera che vanta 8 scuole, rispetto alle cinque della provincia di Potenza e uno nella sua Laterza (Taranto). Conviene? Come ripete la nota pubblicità della Conad, con tanto di psicanalista e consumatrice. Certamente. Può essere una opportunità visto che il settore necessita di idee, progetti e forze nuove, oltre che di credibilità di mercato viste le delocalizzazioni produttive di tanti manufatti e il passaggio di mano di ”marchi” che non sventolano più il tricolore.La scommessa è qui, aldilà delle buone intenzioni ministeriali, ma va tenuta la filiera altrimenti faremo altri passi indietro. Demeo esprime rammarico per la mancata accettazione della proposta della Zona franca di Matera di poter accogliere, a Matera e in provincia il Liceo Made in Italy. Ne abbiamo uno per la Basilicata, presso il Convitto Nazionale ” Emanuele” Gianturco di Potenza. Poteva essere una risposta alla crisi del mobile imbottito https://giornalemio.it/economia/trump-sul-divano-a-dazi-congelati-ma-la-cina-e-sveglia-e-noiil-distretto-non-basta/. E,invece, frase fatta: è buio fitto…



UNICI LICEI MADE IN ITALY VICINI A MATERA DOVE POTERSI ISCRIVERE PER IL 2026/27 CONVITTO RESIDENZIALE GIANTURCO DI POTENZA E VICO DI LATERZA

Matera batte potenza 8 a 5. Non è il risultato di una partita di calcio ma i numeri delle scuole medie superiori che hanno attivato per l’anno scolastico 2026/27 le preiscrizioni ai percorsi 4+2

A Matera ve ne sono tre Loperfido, Briganti e Pentasuglia, e uno rispettivamente a Ferrandina, Garaguso, Bernalda, Stigliano e Pisticci

Infatti è incominciata ieri 13 gennaio la partita per le scuole delle iscrizioni che si chiuderà il 14 febbraio dove gli istituti di ogni ordine e grado sono impegnati e promuovere con gli open day la loro offerta formativa e fare nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2026/27. Ma è incominciata per le famiglie e per i giovani la necessità di dover compiere la scelta “giusta” che condizionerà il loro futuro (e la loro permanenza in regione) mai facile specialmente in questi momenti confusi, tenuto conto dell’incertezza e delle scarse informazioni sulle prospettive occupazionali di medio periodo disponibili e attendibili. Cupparo: formazione mirata e innovazione – AGR Basilicata

Le novità di quest’anno riguardano l’uscita dalla sperimentazione dei licei Made in Italy e della filiera tecnologico professionale (percorso 4+2) . Quest’ ultimo consente agli studenti dopo solo 4 anni di scuola tecnica o professionale di entrare immediatamente nel mondo del lavoro con qualifiche richieste dalle imprese che da subito condividono il percorso formativo oltre che di iscriversi all’università o conseguire con altri due anni di studio il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS Academy per un rapido inserimento lavorativo. In Basilicata c’è solo un Its Academy a Potenza anche se collegato a scuole partner anche a Matera e provincia, nel settore energia ma la Regione Basilicata ne sta programmando altri; in Puglia ve ne sono attivi dieci (mobilità e aerospazio, agroindustria, meccatronica, digital, biotech, green energy, moda, marketing e design e turismo e beni culturali) su una popolazione scolastica però dieci volte superiore a quella della Basilicata. Sempre in Puglia per completezza di raffronto gli Istituti 4+2 ne sono stati attivati 94.Iscrizioni on line – UNICA



Non è stata invece colta l’opportunità e novità sostenuta dall’associazione Zona Franca Matera di attivare a Matera e in provincia il Liceo Made in Italy che resta unico in regione quello del Convitto Nazionale Gianturco di Potenza. La Puglia ne ha attivati 14 di cui uno a Laterza presso il Liceo GB Vico. Motivo in più per concentrare tutte le forze per attivare da subito il Polo strategico regionale del made in Italy a Matera che coinvolga le imprese nell’unico sforzo di potenziare la formazione e l’inserimento lavorativo nelle eccellenze del territorio, dall’aerospazio all’automotive, dall’agroindustria al mobile imbottito, e non da ultimo quella che si dice essere la vocazione della Capitale della Cultura Europea e nel 2026 Capitale Mediterranea, dai beni culturali alle industrie creative. La vertenza regionale e la trattativa aperta con Stellantis e Natuzzi costituisce l’occasione per negoziare il coinvolgimento anche degli altri grandi player presenti in Regione per raggiungere il risultato di impegnare le imprese in un partenariato strategico e concreto verso il Made by Lucani, l’unico che può dare una prospettiva duratura alla sviluppo regionale in un momento di grande crisi, utilizzando al meglio le agevolazioni della Zes e degli altri strumenti agevolativi.

GIAMPIERO DE MEO

