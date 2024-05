Liceo Artistico Gropius di Potenza si aggiudica il 1°premio del concorso “Marateale in school”

E’ andato al cortometraggio “Basilicata – immagine tempo” realizzato dagli studenti della quarta C audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico Gropius di Potenza il primo premio del concorso “Marateale in school”, un’iniziativa patrocinata dall’Ufficio scolastico regionale di Basilicata e sostenuta dalla BPER Banca. La cerimonia di premiazione si è svolta al centro sociale di Lagonegro alla presenza delle rappresentanze degli studenti autori degli 8 corti finalisti del concorso, provenienti da diverse zone della Basilicata. Il concorso “Marateale in school” ha coinvolto i giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado della Basilicata impegnati con le rispettive classi nella realizzazione di un filmato della durata massima di 120 secondi che ha posto l’attenzione su una delle seguenti tematiche: “Il territorio e la salvaguardia dell’ambiente” e “Immagino e costruisco il mio futuro in Basilicata”. I cortometraggi candidati sono stati selezionati da una giuria composta dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante BPER Banca e da esperti del settore cinematografico. Alla classe vincitrice la possibilità, attraverso un soggiorno di tre giorni, di partecipare alla manifestazione “Marateale – Premio internazionale Basilicata ” che si terrà a Maratea dal 23 al 27 luglio presso il “Teatro del mare” dell’hotel “Santavenere”, e di prender parte agli incontri formativi e alle masterclass con attori/registi ed addetti del mondo cinematografico e televisivo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.