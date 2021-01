1° classificato al concorso nazionale indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 intitolato “Comunica l’Europa che vorresti”. E’ il Liceo Artistico di Matera . I partecipanti erano stati invitati a realizzare un video della durata massima di tre minuti che trasmettesse una visione dell’Unione Europea a partire dai temi della nuova Agenda Strategica, nell’ottica di chi è “nato europeo” e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo emozionale, creativo e coinvolgente. Con il premio la scuola potrà continuare queste attività legate alla promozione delle politiche europee con carattere innovativo e coinvolgente.

In attesa dell’incontro on line con il ministro per le Politiche Europee, facciamo le congratulazioni ai vincitori!

Studenti:

Albano Martina

Caputo Rosanna

Contangelo Simona

Riccardo Incampo

Nobile Alessia

Panzarini Michele

Michele Parisi

Salfi Vincenzo

Scarabaggio Simone

Voce: Manuel Santagata

Docente: Francesco Lapunzina

Qui il link del video: https://drive.google.com/file/d/1WC7iRRQqmj4y5CqbQXE1KG0pe7uruupn/view?usp=sharing