Libro a San Foca per ricordare Gaetano “il principe blu”

E non poteva che portare al Lido della accessibilità in spiaggia e al mare, a San Foca di Melendugno( Lecce) la presentazione del libro ”Il principe blu e la stregaccia levaforze ammazzamuscoli” ( Meridiana edizione) che fa riferimento alla bella e intensa storia del poliziotto Gaetano Fuso, a famigliari e amici, che hanno portato avanti una dura battaglia e lasciato una eredità di solidarietà e di servizi per quanti devono combattere con la Sla, la stregaccia levaforze e ammazzamuscoli. Domani 2 luglio, in serata, la presentazione del lavoro. Non mancate e passaparola. Il principe blu ha ancora tanto da dire e da fare, con il vostro contributo

IN USCITA DOMANI PER EDIZIONI LA MERIDIANA

“IL PRINCIPE BLU E LA STREGACCIA LEVAFORZE AMMAZZAMUSCOLI”,

UNA FAVOLA PER PARLARE AI BAMBINI DI SLA E FELICITÀ

Conferenza Stampa di presentazione

Sabato 2 luglio alle ore 18 presso “La terrazza” di IO POSSO

San Foca, Marina di Melendugno (Lecce)

Lungomare Matteotti, 57



In libreria da domani 2 luglio, per edizioni la meridiana, “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze e Ammazzamuscoli”, una favola per parlare ai bambini di malattia e delle emozioni che essa comporta, per rispondere al bisogno dei più piccoli di scoprire il mondo a piccole dosi anche nei suoi aspetti più tristi e faticosi, senza rinunciare alla fantasia e all’immaginazione.

“Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze e Ammazzamuscoli”, titolo della collana PARTENZE…per bambini, è anche la storia di un sogno che diventa realtà: il sogno del Principe Gaetano, protagonista della fiaba insieme a Giorgia, Francesca e Caterina, di realizzare, insieme all’aiuto di un’intera comunità, una spiaggia accessibile a tutti al grido di “Io Posso!”.

Le avventure del Principe Blu sono ispirate alla storia e alla vita del salentino Gaetano Fuso (1976-2020), affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) dal 2014, nominato, nel 2018, Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per l’impegno profuso nella lotta alla malattia e a ogni forma di barriera fisica, mentale e sociale attraverso il progetto IO POSSO e con la realizzazione della prima spiaggia accessibile per malati di SLA in stadio avanzato, sorta nella splendida cornice salentina di San Foca, a Marina di Melendugno, in provincia di Lecce. È “La Terrazza” di IO POSSO, il sogno di Gaetano diventato realtà.

A intessere il primo bozzolo della storia, raccontata per la prima volta nel 2015, in occasione dell’inaugurazione de “La Terrazza” di IO POSSO è Giorgia Rollo, moglie di Gaetano Fuso e mamma di Francesca e Caterina, cofondatrice e presidente dell’Associazione 2HE – IO POSSO. Paola Pasquino, amica di Giorgia e testimone dell’amore tra lei e Gaetano, ha prestato la sua penna affinché la fiaba uscisse dal bozzolo e, con il suo carico di speranza, fosse raccontata a tutti.

“E’ un libro che è nato per raccontare le emozioni e il coraggio di esplorarsi durante i momenti difficili e di credere nella possibilità di essere felici anche davanti alle sfide più dure che pone davanti una malattia come la SLA – ha dichiarato Giorgia Rollo, presidente di 2HE – IO POSSO – Nel ricordo di Gaetano e nel ringraziare tutti i veri protagonisti di questa storia, affidiamo il nostro racconto ai genitori, alle famiglie, agli insegnanti e a tutti gli educatori perché sia uno strumento di lavoro educativo. Perché, nella lettura condivisa con i bambini, possano sostenerli nel confronto con la malattia e le emozioni faticose che essa comporta. E, nel far questo, si rinsaldi la relazione con loro, perché questa è soprattutto una storia di incontri, di sogni e di legami”.

“Abbiamo deciso di pubblicare questa favola perché i temi dell’inclusione e dell’accessibilità fanno parte da sempre del nostro dna – ha dichiarato Elvira Zaccagnino, direttrice di edizioni la meridiana – Lo dimostra il percorso che abbiamo costruito con Lettori alla Pari, progetto di promozione del diritto alla lettura di tutti e tutte, che quest’anno lavorerà sul concetto di come l’accessibilità anche alla lettura abbia bisogno di un contesto di fiducia. Questo contesto di fiducia ha reso il sogno di Gaetano possibile. Un libro che racconti la sua storia e di come, con Giorgia e le bambine, abbiano affrontato la messa a sistema di un progetto generativo nella consapevolezza della fine, ci sembra un’alchimia potente tra il progetto Lettori alla pari e quello delle spiagge”.

La fiaba è arricchita dalle illustrazioni di Eleonora Luceri e realizzata con la collaborazione delle psicoterapeute Roberta de Lorenzis, Giovanna Mancini e Maristella Taurino.

Il sogno del Principe Blu Gaetano continua a diventare realtà. Lo scorso 15 giugno è stata inaugurata “La Terrazza” di IO POSSO a Gallipoli, una nuova struttura, sempre con servizi totalmente gratuiti, per garantire a tutti l’accesso al mare.

Chiunque, anche se immobile come una pietra, avrebbe potuto raggiungere l’acqua e immergersi nell’infinito, lasciando che il corpo e lo spirito venissero sollevati e alleggeriti…

“Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze e Ammazzamuscoli” sarà presentato alla stampa domani, sabato 2 luglio alle ore 18 proprio alla “Terrazza” di IO POSSO sulla spiaggia di San Foca, sul lungomare Matteotti, al civico 57. Intervengono Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Vincenzo Melilli, dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Lecce, Elvira Zaccagnino, presidente di edizioni la meridiana, l’illustratrice Eleonora Luceri, Roberta de Lorenzis, psicoterapueta della Coperativa Sociale Psifia, e naturalmente le due autrici, Giorgia Rollo e Paola Pasquino.

Azzurra De Razza

Addetto stampa IO POSSO

Cell. 3387755897

azzurraderazza@gmail.com

Illustraz Il Prin Blu.png

Foto Giorgia Gaetano Francesca Caterina.jpeg