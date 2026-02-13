“LIBRIAMOCI – Lettori D’ECCEZIONE” all’Istituto Fermi di Matera

L’Istituto Comprensivo Fermi di Matera presenta con orgoglio “LIBRIAMOCI – Lettori D’ECCEZIONE”, un format originale ideato e progettato interamente dall’Istituto, che rinnova in modo creativo e coinvolgente il valore della lettura come esperienza educativa, dialogica e trasformativa.

La proposta non è una semplice rassegna di letture, ma un percorso strutturato di nuove narrazioni e dialoghi riflessivi intorno ai testi, capace di mettere al centro studenti, docenti e comunità educante in un’esperienza condivisa di crescita culturale ed emotiva

Il progetto si fonda su un’idea forte e distintiva: i partecipanti non sono solo docenti e alunni, ma ogni adulto della scuola, con qualsiasi ruolo e di qualsiasi plesso; ciascuno dona agli alunni una lettura, genera semi di riflessione, porta messaggi educativi e si fa interprete di autentiche lezioni di vita

La lettura diventa confronto, ascolto, consapevolezza e costruzione di significato.

Della lettura vengono salvate le ‘parole da conservare’ che restano impresse in un elaborato affisso nei luoghi della scuola a testimonianza perenne di uno scambio, di un dono.

Il format, concepito e sviluppato dall’Istituto Comprensivo Fermi, si distingue per la sua struttura originale che valorizza la dimensione del dialogo e della riflessione critica, promuove il protagonismo degli studenti e di tutti i lettori d’eccezione, intreccia parole, pensieri ed emozioni in un percorso educativo coerente e rafforza il senso di comunità scolastica attraverso la condivisione culturale.

Con questa iniziativa, quest’anno attuata nella settimana dal 16 al 20 febbraio, l’Istituto Comprensivo Fermi di Matera conferma la propria capacità progettuale e innovativa, proponendo un modello educativo originale che unisce qualità didattica, partecipazione attiva e profondità culturale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.