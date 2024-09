Libri in terrazza: i vincitori del premio Liberalia “La città dei Sassi”

Sono stati premiati nel corso della prima serata della quinta edizione della Rassegna Libri in Terrazza i vincitori del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi”, dopo la presentazione dei volumi della collana Alter “Racconti meridiani. Brevi storie dell’altro mondo” di Emilio Gerardo Giugliano e “Si fa presto a dire domani” di Adele Paolicelli, sono stati proclamati i vincitori del Premio Letterario Nazionale Liberalia “La città dei Sassi” – VII edizione promossa dall’Associazione Liberalia in collaborazione con Altrimedia Edizioni.

Il Premio, articolato in quattro sezioni (Narrativa, Poesia, Racconti brevi e Saggi) è stato istituito nel 2005 con lo scopo di stimolare e valorizzare la produzione culturale ed esplorare il potenziale creativo del territorio.

Il vincitore della sezione Narrativa è Enzo D’Andrea con l’opera Le verità di Girolamo Venneri, seconda classificata Chiara Dario con Padre nostro, terzo Mario Trapletti con Racconti di un cervello vagabondo.

La sezione Poesia è stata vinta da Annalisa Pistoia con l’opera Sogni e risvegli, al secondo posto Riccardo Carli Ballola con Punti di vista in allestimento, terza Cinzia Manetti con Primavera di Pace verrà.

Per la sezione Racconti brevi, si è classificato primo Gennaro Castellano con Munfrà noir, seconda Anna Maria Di Terlizzi con La lettera sul cuscino, terzo Antonio Chiarello con La festa di compleanno.

La sezione Saggi è stata vinta da Claudio Leandri con I vestiti nuovi dell’imperatore, secondo posto per Sandro Manoni con Pensieri in libertà, terzo Oscar Esile con L’evolversi è impresso nella legge di natura.

Tutti i manoscritti pervenuti sono stati valutati da un comitato di lettura designato da Liberalia che ha selezionato i migliori, sottoposti al vaglio di una Giuria composta da personalità appartenenti al mondo della cultura e della informazione: Maurizio Fiasco (Sociologo), Pasquale Doria (già Caporedattore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, scrittore), Davide Frasnelli (registaRai), Giorgio Marcello (Ricercatore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), Caterina Policaro (Dirigente scolastico), Marica Spalletta (Scrittrice e docente Professore Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi Link Campus University), Pasquale Vitagliano (poeta e critico letterario), Gianni Antonio Palumbo (Ricercatore presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, docente di “Metodologia della critica letteraria”) e Paolo Restuccia (Direttore della Scuola di Scrittura Creativa Genius; Scrittore, autore e regista radiofonico).

La rassegna è patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera e dalla Regione Basilicata.

Partner tecnici di “Libri in Terrazza” sono LabSonic e Colacicco Centro Artigianato Digitale, CS Multiservizi, media partner TuttoH24 e Streamiotica.

“Libri in Terrazza” si svolge in collaborazione con Liberalia, Arterìa, Arti Visive Gallery, Dire Fare Cambiare APS, Ombre Meridiane, DomusMad.Art Galleria, LineaDarte-Officina Creativa, Biennale del libro d’artista, Silent Book Club Matera e Volontari Open Culture 2019.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.