“Libri in Terrazza”: dal 7 al 10 settembre a Matera la quarta edizione

Torna a Matera Libri in Terrazza (www.librinterrazza.it), il Festival culturale promosso dal 7 al 10 settembre dall’agenzia di comunicazione Diotima con Altrimedia edizioni e Liberalia ETS, con il patrocinio dal Comune di Matera, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, in collaborazione con Silent Book Club Matera, Arti Visive Gallery, Amabili Confini, il fotografo Michele Morelli e l’autore Francesco Sciannarella. Partner tecnico Falegnameria Colacicco e Media partner la testata giornalistica online TuttoH24.

Confidando nella forza della parola scritta e nella sua capacità di evocare e costruire immagini e suggestioni, Libri in Terrazza intende porsi come tramite per raccontare le opere e i loro autori e contestualmente promuovere il territorio: il libro come prodotto dell’ingegno e la scrittura come luogo del sapere e della creatività.

Nella splendida cornice della terrazza di San Francesco, nel cuore pulsante della città, amalgama di valori storici, artistici, architettonici, demo-antropologici, pregnanti testimoni della “cultura materiale” della città di Matera, i quattro giorni di Libri in Terrazza vedranno alternarsi gli autori che hanno firmato alcune delle nuove pubblicazioni di Altrimedia, ma non solo, perché quest’anno il Festival si arricchisce del programma Libri in Terrazza Off – La Cultura in Piazza.

Al via il 7 settembre alle 20 con la presentazione di “Palazzo Malvinni Malvezzi nel suo disegno antico e moderno” a cura di Isabella Marchetta e Pierluigi Moliterni. L’editore Vito Epifania dialogherà con i curatori e le autrici Eleonora Carmela Bianco e Mariagrazia Di Pede.

Doppio appuntamento l’8 settembre. Alle 20 è la volta di “Rette Parallele”, la nuova silloge di Emilio Gerardo Giugliano. Insieme all’autore interverranno la direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni Gabriella Lanzillotta e il poeta Domenico Brancucci. Alle 21 Rossella Montemurro, autrice di “Galoppando contro vento. I Western Haflinger di Emanuele Lamacchia”, dialogherà con Emanuele Lamacchia.

Il 9 settembre alle 20 spazio al thriller esoterico di Antonella Grippo “Secta, un’indagine oscura”. Gabriella Lanzillotta e Angela Loperfido dialogheranno con l’autrice. A seguire si svolgerà la Cerimonia di premiazione della VI edizione Premio Letterario Nazionale Liberalia “La città dei Sassi”.

Cala il sipario sull’edizione 2023 di Libri in Terrazza il 10 settembre alle 20 con il volume “Luca e Davide. Quel filo che lega la terra al cielo” di Elvira Bianco. L’autrice racconta, con delicatezza, la storia dei suoi due gemelli, Luca e Davide, entrambi scomparsi prematuramente a pochi anni di distanza a causa di un glioblastoma multiforme. Dialogheranno con lei Gabriella Lanzillotta e Rossella Montemurro.

Tutti gli eventi del cartellone Libri in Terrazza Off si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 tranne quello di Amabili Confini che inizierà alle 18.30.

Libri in Terrazza Off prevede il 6 settembre alle ore 19 l’apertura della mostra sul “Libro d’artista” nello spazio espositivo di Arti Visive Gallery in via delle Beccherie n. 41; il 7 settembre, nei pressi della Banca d’Italia, la presentazione del libro “Nessuna come lei” di Sara De Simone a cura di Amabili Confini dialogheranno con l’autrice Lelio Camassa e Agnese Ferri; il 7 e l’8 settembre ci saranno i Laboratori di fotografia curati da Michele Morelli; il 7 e il 9 settembre appuntamenti con Silent Book Club Matera; il 7 e il 10 settembre il presidio per la Biblioteca Stigliani con gli Amici della Biblioteca. Dal 7 al 10 settembre la presentazione della mostra sul libro d’artista a cura di Arti Visive Gallery e il 9 e il 10 settembre i Laboratori di scrittura creativa a cura di Francesco Sciannarella. Per partecipare ai laboratori basta segnalare il proprio interesse attraverso il form presente sul sito www.librinterrazza.it sezione Laboratori.