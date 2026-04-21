Libertà, pace,lavoro, Costituzione.Ad Altamura “25 aprile sempre” fino al 2 giugno

Davvero un ottimo esempio di continuità e di programmazione, per tenere alto interesse, dibattito e partecipazione sulla storia dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza e con la Costituzione che va difesa dai tanti tentativi di affossarla, o di ignorarla, come continua a fare il Governo in carica, perché è garanzia di democrazia e di libertà. Così quel manifesto identitario dell’Anpi è servito ad Altamura, ma c’è anche Cassano delle Murge, a mettere a punto un programma che coinvolge associazioni ed enti di diverso impegno e formazione per il 25 aprile, ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, al 1 maggio festa del lavoro al 2 giugno festa di una Repubblica che ripudia la guerra e i guerrafondai con le stelle di David e a strisce che seminano distruzione e alimentano sfruttamento e crisi economica. Ora e sempre Resistenza.



GLI OBIETTIVI

La rete cittadina delle associazioni di Altamura “25 aprile sempre” di cui fa parte la sezione ANPI , ha programmato una serie di eventi che sono incentrati soprattutto sugli 80 anni della Repubblica e gli 80 anni del voto alle donne.

Cominciano il 24 aprile con una proiezione del video- inchiesta sull’acqua usata come arma di guerra, proseguono il 25 Aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE, 1 Maggio dedicato al LAVORO e ai Lavoratori per arrivare al 2 Giugno che per la rete ”25 aprile sempre” sarà Festa della REPUBBLICA fondata sul LAVORO e IL RIPUDIO DELLA GUERRA.

Non è un programma definitivo – spiegano gli organizzatori- e si potranno anche aggiungere altre associazioni che lo vorranno con eventi anche dopo il 2 giugno.



Per ogni evento sarà realizzata una locandina specifica con maggiori dettagli .

I partecipanti :

-ANPI Sezione di Altamura .

-Comitato per la pace-Altamura

-Campo 65: Prigionieri di Guerra

-Comitato ANPI Provinciale BARI

-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)

-Il Vagabondo

-Festival n stories

-Teatro PAT

-Patria Indipendente

-LiberHub – Gianpiero Zaccaria

-Cineclub Formiche Verdi

-Mediterranea Alta Murgia

-Proloco Altamura APS

-Associazione culturale Le tracce

-Spi Cgil Bari

-Camera del Lavoro Cgil Altamura

-Auser Altamura

-Donne in…

-Comune di Altamura

-Comune di Cassano delle Murge