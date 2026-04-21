Libertà, pace,lavoro, Costituzione.Ad Altamura “25 aprile sempre” fino al 2 giugno

Davvero un ottimo esempio di continuità e di programmazione, per tenere alto interesse, dibattito e partecipazione sulla storia dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza e con la Costituzione che va difesa dai tanti tentativi di affossarla, o di ignorarla, come continua a fare il Governo in carica, perché è garanzia di democrazia e di libertà. Così quel manifesto identitario dell’Anpi è servito ad Altamura, ma c’è anche Cassano delle Murge, a mettere a punto un programma che coinvolge associazioni ed enti di diverso impegno e formazione per il 25 aprile, ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, al 1 maggio festa del lavoro al 2 giugno festa di una Repubblica che ripudia la guerra e i guerrafondai con le stelle di David e a strisce che seminano distruzione e alimentano sfruttamento e crisi economica. Ora e sempre Resistenza.
GLI OBIETTIVI
La rete cittadina delle associazioni di Altamura “25 aprile sempre” di cui fa parte la sezione ANPI , ha programmato una serie di eventi che sono incentrati soprattutto sugli 80 anni della Repubblica e gli 80 anni del voto alle donne.
Cominciano il 24 aprile con una proiezione del video- inchiesta sull’acqua usata come arma di guerra, proseguono il 25 Aprile FESTA DELLA LIBERAZIONE, 1 Maggio dedicato al LAVORO e ai Lavoratori per arrivare al 2 Giugno che per la rete ”25 aprile sempre” sarà Festa della REPUBBLICA fondata sul LAVORO e IL RIPUDIO DELLA GUERRA.
Non è un programma definitivo – spiegano gli organizzatori- e si potranno anche aggiungere altre associazioni che lo vorranno con eventi anche dopo il 2 giugno.
Per ogni evento sarà realizzata una locandina specifica con maggiori dettagli .
I partecipanti :
-ANPI Sezione di Altamura .
-Comitato per la pace-Altamura
-Campo 65: Prigionieri di Guerra
-Comitato ANPI Provinciale BARI
-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
-Il Vagabondo
-Festival n stories
-Teatro PAT
-Patria Indipendente
-LiberHub – Gianpiero Zaccaria
-Cineclub Formiche Verdi
-Mediterranea Alta Murgia
-Proloco Altamura APS
-Associazione culturale Le tracce
-Spi Cgil Bari
-Camera del Lavoro Cgil Altamura
-Auser Altamura
-Donne in…
-Comune di Altamura
-Comune di Cassano delle Murge
Libertà, pace,lavoro, Costituzione.Ad Altamura “25 aprile sempre” fino al 2 giugno
Davvero un ottimo esempio di continuità e di programmazione, per tenere alto interesse, dibattito e partecipazione sulla storia dell’Italia repubblicana, nata dalla Resistenza e con la Costituzione che va difesa dai tanti tentativi di affossarla, o di ignorarla, come continua a fare il Governo in carica, perché è garanzia di democrazia e di libertà. Così quel manifesto identitario dell’Anpi è servito ad Altamura, ma c’è anche Cassano delle Murge, a mettere a punto un programma che coinvolge associazioni ed enti di diverso impegno e formazione per il 25 aprile, ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, al 1 maggio festa del lavoro al 2 giugno festa di una Repubblica che ripudia la guerra e i guerrafondai con le stelle di David e a strisce che seminano distruzione e alimentano sfruttamento e crisi economica. Ora e sempre Resistenza.