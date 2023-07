Libertà, diritti? Matera Pride con festa conclusiva a ”Piazza Matteotti”

Non tutti i mali dell’ultima ora …vengono per nuocere e il cambio di programma del Matera Pride, con festa conclusiva sul palco del parco del castello saltata dopo l’annuncio in conferenza stampa ”per motivi burocratici e autorizzativi”, alla fine riporta la manifestazione ”arcobaleno” allo spirito originario. E poi quella piazza porta il nome di un martire della libertà, quel giovane Giacomo Matteotti, vittima della intolleranza e della persecuzione , che difese fino in fondo i diritti sanciti dalla Costituzione degli anni Venti. E allora buon divertimento perchè festa sarà all’insegna del ”Dire, fare, baciare” in una fase del Paese dove non si vuole o si fa finta di non vedere temi e problemi legati alla genitorialità, con adozione non riconosciute, aspetti legati al diritto di avere una famiglia che è mutata negli anni rispetto a quella tradizionale e che ha sperimentato, spesso con successo, nuove esperienze di convivenza, di solidarietà, amicizia,amore. Voltarsi dall’altra parte o negare l’evidenza, reprimere facendo passi indietro nella storia, senza lavorare in commissione o in Parlamento a leggi e provvedimenti che diano pari dignità italiani e italiane o che attendono di esserlo, pur essendo nati nel nostro Paese, è quanto la comunità LGBTQIA+. di Matera chiede alla vigilia del Matera Pride.



Una festa colorata, ma anche un momento di riflessione che coinvolge i genitori, come ripete Antonella presidente Agedo ”perchè sono i nostri figli” e gli attivisti delle associazioni Risvolta e Rumore che hanno lavorato sodo e lo faranno ancora per sabato 22 luglio e nei mesi a seguire. Si tratta di Impegni per i diritti civili, rafforzamento delle attività della comunità ”arcobaleno”’ per superare pregiudizi, resistenze nel riconoscere identità sessuali e della genitorialità, E sono alcuni dei temi che caratterizzano il ” Matera pride 2023” che si terrà a Matera sabato 22 luglio sul tema ” Dire, fare, baciare”. La manifestazione, organizzata dalle associazione Agedo, Risvolta, Rumore , è stata presentata dagli organizzatori Michele Ferrara per Risvolta, Antonella Breglia e Francesco Ambrosecchia per Matera Rumore e Antonella Ambrosecchia per Risvolta e dal direttore artistico del Matera Pride Stefano Siggillino, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato gli assessori alle pari opportunità Tiziana D’Oppido e alle politiche sociali Maria Pistone. La manifestazione, che ha come madrina Wladimir Luxuria,una bandiera dei diritti della comunità arcobaleno, prenderà il via alle 17.00 dalla stazione della Fal del rione Villa Longo con un colorato corteo che attraverserà le principali vie cittadine (da via Nazionale a via Roma) per giungere intorno alle 21.00 in piazza Matteotti. Sul piazzale, , si alterneranno gruppi musicali e rappresentanti in materia di rispetto dei diritti civili.



Saranno presenti anche Nadia Girardi, Alessia Crocini, presidente nazionale Associazione Famiglie Arcobaleno, Angelo Schillaci, giurista e docente universitario alla Sapienza di Roma.Durante il percorso si esibiranno le band Melancholia e Guastafeste. Ci saranno anche Le drag queen saranno le sorelle Pompadur, Bloody Mary e De Vil Queen.Testimonial dell’evento è Fabio Mancini, modello di Armani.Per l’occasione, ricordiamo, sono state organizzate un’asta di opere e l’iniziativa ”Vetrine in festa …Dire, Fare e Baciare”. L’invito – riporta una nota- è aperto a tutte le attività produttive e commerciali per allestire e colorare vetrine e spazi espositivi con decori e colori rappresentativi dei diritti LGBTQIA+. Senza di dimenticare il progetto con Made in Carcere e il sostegno a Patrick Zaky, lo studente egiziano che si è laureato a Bologna e condannato a tre anni di reclusione per reati di opinione e altro pubblicato nel 2020. Una ingiustizia, che ancora una volta parla di diritti negati. Anche questo è il Matera Pride.

IMMAGINI DEL MATERA PRIDE 2022



I DOCUMENTI DEL PRIDE

MANIFESTO POLITICO MATERA PRIDE 2023 ok



Manifesto Politico LGBTQIA^M