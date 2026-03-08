Libertà, diritti e giustizia. 8 Marzo con la lotta delle donne

Loro, le donne, non si tirano indietro quando si tratta di lottare per i tanti diritti negati, in pericolo, da raggiungere o da riconquistare anche nei Paesi dove la democrazia vacilla, sotto le spinte sovraniste, o dove non c’è mai stata per disegni di egemonia economica, sfruttamento come sta accadendo nelle guerre che infiammano l’Europa, l’Oriente e in quelle dimenticate dove la vita vale meno di niente. Ma loro, le donne, ci sono come ricorda nel post,che segue, il Museo della Resistenza e del Comunismo di Matera. Donne in trincea sui luoghi di lavoro, per un salario da sfruttamento con pochi diritti e a rischio di infortuni o della vita, e questo nonostante in molti Paesi- compreso il nostro- alla guida ci sia una donna. Ma cambia poco, l’emancipazione e i diritti,a cominciare dalla retribuzione, sono ancora inferiori rispetto all’uomo. Ogni lotta,una conquista, una protesta hanno un prezzo. Si continua a scendere in piazza o a imbracciare un fucile per la libertà, la pace, i diritti, come ricordano libri, foto, manifesti, storie di donne di paesi ed epoche diverse (Dolores, Katiuscia, Dina, Nilde per citarne alcune) che sono tanta parte del Museo.



IL POST

DONNE , LOTTA, E LIBERTA’ : AUGURI PER L’8 MARZO. Oggi , 8 marzo, il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera vuole ricordare e celebrare la lotta delle donne per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Dalle lotte operaie alle battaglie per i diritti civili , le donne hanno sempre lottato per un mondo più giusto e più libero. Noi resistenti ci uniamo a questa lotta e continuiamo a credere in un futuro di uguaglianza , solidarietà, e pace. Buona festa a tutte le donne che lottano per un mondo migliore! E non dimenticate di visitare il nostro Museo, per scoprire la storia e la cultura della lotta per la libertà e la giustizia! ( Il Direttore Francesco Calculli e lo Staff del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)