Libero accesso a Medicina? Una riforma ”gattopardiana”. Due pesi e due misure

Ma quale liberalizzazione? La ”riforma” firmata dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è un ”maquillage” che complica e rinvia le cose, introduce le lezioni a distanza e, di fatto, non tocca i privati…A dirlo, con una nota, Vincenzo Pio Tetta segretario dei Giovani Democratici di Melfi (Potenza) commentando l’enfasi dato al provvedimento in Basilicata che ha una piccola facoltà partita nel 2021 con 62 iscritti, passati a 75 nel 2024 per metà provenienti dalla nostra regione e il resto dal Mezzogiorno. La speranza, e per ora resta tale, è che si possano colmare le carenze di organico di una regione che ha 109 medici in meno, con i primi laureati di Basilicata che verranno fuori nel 2027 ma che andranno a specializzarsi fuori, come è ovvio che sia. I ragazzi sono perplessi su una riforma, che mantiene tutte le limitazioni su redditi e costi, e su quello che effettivamente serve alla sistema sanitario lucano. Servono specialisti. Si cercano soluzioni come ha fatto la Asm,https://giornalemio.it/salute-e-benessere/per-il-pronto-soccorso-di-matera-due-medici-in-arrivo/, con la speranza dei concorsi e le certezze, con due assunzioni, di medici tirocinanti per il Pronto Soccorso. Anche noi manteniamo delle perplessità,https://giornalemio.it/salute-e-benessere/facolta-di-medicina-a-numero-aperto-priorita-resta-sanita-lucana/, che non aiutano di certo la Basilicata e il Mezzogiorno a dare risposte concrete su liste di attesa e migrazione sanitaria.



COMUNICATO STAMPA

Medicina, altro che svolta: una riforma gattopardiana che illude giovani e pazienti.

Abbiamo letto con amarezza e indignazione le dichiarazioni del Presidente della Regione Basilicata, Vito

Bardi, e dell’Assessore Cosimo Latronico sulla riforma dell’accesso a Medicina. Parlano di “svolta

epocale” e di “via aperta al merito”. In realtà, ci troviamo davanti a un’operazione puramente cosmetica,

un maquillage di facciata che rischia di produrre danni gravi per un’intera generazione, oltre che per i

pazienti.

Il numero chiuso resta, viene solo spostato di qualche mese. Il numero di prove viene triplicato,

3 al posto di una soltanto. Non sarà un vero semestre, ma appena 3 mesi di lezioni, con ogni probabilità

in didattica a distanza e, stando al decreto, in deroga ai requisiti minimi di docenza. Condizioni ancora

più floride per le tante scuole private di preparazione ai test. Chi non supera il filtro dopo tre tentativi

non potrà più diventare medico. Mai più. Si istituzionalizza l’idea che sbagliare significhi essere esclusi

per sempre. Prima si poteva provare il test ogni anno, tutte le volte che si voleva. Il test andava reso

certamente più meritocratico, eppure è stato scelto il metodo peggiore. E, come se non bastasse, le

università private sono completamente esonerate da questo sistema. Continueranno ad accettare

studenti con test interni e rette da 20 mila euro l’anno. Un modello a due velocità: chi può pagare avrà

un accesso “protetto”, chi no dovrà partecipare agli Hunger Games universitari. Altro che vittoria del

merito.

La retorica della mancanza di mtcici è più che fuorviante: non mancano laureati in medicina, il vero

problema è la carenza di specialisti in determinate aree. Carenza a cui hanno sicuramente contribuito

dieci anni di mancata programmazione (2011–2021), con borse di specializzazione insufficienti rispetto

ai laureati. Solo nel 2021 il ministro Speranza, grazie anche al contesto pandemico, ha aumentato il

numero delle borse in numero sufficiente ad assorbire il numero dei laureati. Ma gli effetti – dato che una

specializzazione dura 4-5 anni – si vedranno solo da quest’anno in poi. Giova ricordare che negli

ospedali possono essere assunti solo gli specialisti e non anche i laureati in Medicina, i quali,

senza specializzazione, possono al massimo svolgere attività di guardia medica. E per formare uno

specialista servono ulteriori 4/5 anni oltre i 6 anni di laurea. In pratica, chi entra quest’anno a Medicina

potrà essere assunto nei reparti a partire dal 2035/2036. Una finestra di 10/11 anni minimo, che

rende vano l’aumento degli accessi attuali per colmare lacune temporanee (quest’anno sono

previsti settemila posti in più rispetto all’anno scorso, un numero enorme considerando che dal 2014 al

2024 l’aumento era stato di 10 mila in 10 anni). A partire dal 2030, stando ai dati delle associazioni di

settore, avremo un surplus di specialisti e, poiché formarne uno allo Stato costa circa 150.000 euro,

regalarli al privato o all’estero finirebbe per creare un danno erariale enorme, danno che Anaao Assomed

stima in 12 miliardi di euro potenziali.



La priorità dovrebbe essere quella di fermare la fuga degli specialisti dal SSN a causa di condizioni

lavorative estenuanti e di stress per i turni massacranti e le continue denunce (il 97 % delle penali e il 70%

delle civili finisce con un’assoluzione). Per usare la metafora idraulica di Nino Cartabellotta,

Presidente della Fondazione Gimbe: se in un sistema idraulico si aggiunge acqua senza chiudere le perdite,

si avrà solo uno spreco d’acqua (e in Basilicata noi lo sappiamo benissimo). Ma soprattutto serve

investire adeguatamente per l’università in Basilicata e renderla attrattiva, a partire dai trasporti

intraregionali, che definire inefficienti è un eufemismo. E invece cosa fa la giunta Bardi? Si accoda

alla propaganda del governo nazionale (come già accaduto con l’autonomia differenziata). Dal governo

regionale ci aspettiamo molto più che un mero posizionamento politico, col risultato di celebrare

acriticamente una riforma sbilanciata, sostenuta da nessuna delle principali voci del settore: né ordini

professionali, né sindacati, né associazioni studentesche. Invitiamo la giunta regionale a leggere i

verbali delle commissioni parlamentari: non troveranno neanche un’audizione favorevole.

Come Giovani Democratici di Melfi, rivendichiamo una visione opposta: una sanità pubblica

accessibile e di qualità, una formazione universitaria che sia davvero meritocratica e non selettiva in base

al reddito, una programmazione basata sui fabbisogni reali, non sulle scadenze elettorali. Questa riforma

non è una svolta. Renderà più forte la competizione, aumenterà il disagio psicologico degli studenti e

abbasserà la qualità della formazione medica, con grave danno ai pazienti del futuro. Noi non ci stiamo.

E continueremo a dirlo con forza.

Giovani Democratici Melfi