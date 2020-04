Non sappiamo che pesci piglierà il Governo tirato per la giacca o minacciato, fate voi, dalle imprese di assalto delle regioni forti che del virus a corona sembrano essersene dimenticate, pur di riaprire le attività. Desiderio comprensibile. Ma una cosa è certa : senza certezza sulla sicurezza si finisce a monnezza. E l’astronomo Franco Vespe tira fuori Charles Darwin, il Beagle la nave delle esplorazioni e della ricerca e il liberismo da padroni del vapore sintonizzati sulla giaculatoria storico religiosa che ” La riapertura val bene un Messa” da pagare in termini di rischi e di morti. Del resto contenimento dei ricoveri a parte il nemico è dietro l’angolo e Franco dal suo laboratorio di VespeSat ha messo da parte teoremi,parametri, curve e campane per scendere sul dato di proiezione. Non mancano gli affacci del protagonismo televisivo della provocazione spettacolare. Ma il covid 19 interessa poco. Contagi e vittime sono lì. Ma sentiamo Vespe che non nasconde problemi i problemi dei dati da rilevare.

“Ho impiegato più tempo oggi a pubblicare le mie campane – esordisce Vespe. perchè ho finalmente trovato la funzione giusta per rappresentare i dati. Purtroppo non vanno più bene le belle campane pasquali di Gauss ma quelle deformate delle funzioni Gamma. Non vanno bene le funzioni logistiche (troppo strette!) e non vanno bene nemmeno quelle di Landau che non chiudono nemmeno asintoticamente a 0 la curva (troppo pessimistiche). Questa non è affatto una bella notizia perchè, per quanto riguarda i decessi, ha allontanato di un’altra settimana la fine dell’emergenza statistica coprendo tutto il mese di Maggio ed ha innalzato il numero di decessi finali sopra i 28.300 morti sic! Non cambia, al contrario di molto il trend dei contagiati. L’emergenza statistica dovrebbe cessare entro questo mese. Ora fatemi concentrare su Lombardia, Piemonte e Veneto che stoltamente stanno chiedendo di passare alla fase 2. Vedremo se fanno bene…”

E veniamo alle nostre regioni. “Per quanto riguarda il passaggio alla fase 2 – continua l’astronomo- i grafici parlano molto chiaro sulle regioni che lo richiedono. Sono richieste irricevibili e se quei presidenti di regioni lo stato li deve interdire ed intervenire con il lanciafiamme. Avanzare quelle richieste significa non volere il bene del proprio popolo e dell’Italia (ma di questo ormai dispero!). Ma come si fa a chiedere l’apertura piena delle attività con sul groppone i 2/3 dei decessi e dei contagiati in Italia ? Soprattutto il Piemonte che ancora è così indietro! Ma nemmeno il Veneto che ha gestito infinitamente meglio la pandemia rispetto alla troppo mitizzata Lombardia. La richiesta veramente fuori dalla grazia di Dio e solo perché alcuni hanno la prosopopea di essere “la locomotiva economica dell’Italia; mentre gli altri, soprattutto del Sud non hanno fabbriche, quindi non premono per passare alla fase 2″. E’ quanto ha detto il direttore di Libero Senaldi che ha provocato la giusta, feroce reazione di Barbara Lezzi (quando mai ho appoggiato una del M5S!…ma stavolta aveva davvero ragione) Caro Senaldi noi vogliamo bene a tutti gli italiani, senza inseguire pregiudizi e stereotipi. E vogliamo bene anche e soprattutto in questo momento ai lombardi, piemontesi, veneti che stanno soffrendo.Non vi fate imprigionare dagli stereotipi efficientisti del liberismo darwiniano, Per ora avete/abbiamo ancora bisogno di stare a casa. E’ il momento di riappropriarci della nostra vita e di ripensare al la nostra convivenza nazionale sentendoci una volta tanto parte di uno stesso destino”. Parole Sante. Oggi è il giorno del Signore e del riposo. Fino ai dati della task force di Mezzogiorno.