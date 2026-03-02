Liberiamoci di questi due gangster prima che ci facciano precipitare agli inferi

Morgan Freeman riferendosi a Donald Trump, in diretta TV ha detto: “Non riesco a capire come un criminale condannato con 34 capi d’accusa possa diventare presidente. Non ha senso per me”. E’ solo uno dei tanti americani e non che assistono attoniti a quante illegalità, sequestri e assassini di capi di Stato e guerre a scopo di rapina delle loro ricchezze sta compiendo l’attuale inquilino della Casa Bianca in coppia con il suo degno compare, il genocida presidente di Israele, Benjamin Netanyahu. Personaggi di uno squallore e una arroganza che stanno trascinando il mondo in un baratro morale prima che economico e di distruzione. Costoro si arrogano il diritto di poter uccidere leader di nazioni, bombardare popolazioni inermi, solo per le loro convenienze. Di decidere chi può o non può dotarsi di armi nucleari per meglio difendersi proprio da loro che le armi nucleari le hanno eccome. Gli USA per altro sono l’unica nazione al mondo che le ha anche usate, non dimentichiamolo. Mentre Israele se ne è dotato in violazione di tutti gli accordi internazionali che lo impedivano, le stesse che si vorrebbero applicare agli altri Paesi come l’Iran. Chi sono loro, chi siamo noi (riferito al codazzo di che sostiene la stessa tiritera) a decidere che l’Iran non può e gli altri si? Diverso sarebbe se le regole valessero per tutti. Ma non è così. Come stiamo vedendo. Le violazioni del diritto internazionale si condannano solo se le compiono alcuni. Se lo fanno i campioni dell’Occidente che dovrebbero esserne gli interpreti e l’esempio vivente, allora si fa finta di niente. Infatti, a fronte dell’illegale attacco contro l’Iran cosa fanno le nazioni al che si sono poste al servizio degli USA e di Israele? Attaccano l’Iran intimandogli di non reagire, di non difendersi. Capito? Non condannano mica gli amici “aggressori” dicendogli di smetterla. No, attaccano gli “aggrediti“, con una giravolta che gli fa cadere via così quell’ipocrita maschera indossata in tutti questi anni nel conflitto Russo-Ucraino. Dimostrando ulteriormente la miopia e la pochezza di classi dirigenti per nulla all’altezza del compito di difesa degli interessi dell’Europa, oramai definitivamente sacrificati sull’altare della sudditanza agli interessi USA. Che prima con l’espansione della NATO ad Est ha destabilizzato lo scenario europeo sino a provocare la reazione russa e la definitiva sepoltura della UE, derubricata ad appendice degli interessi USA da cui deve ora comprare tutto ed a caro prezzo (armi e gas), oltre a dazi salati sul resto. Adesso, con questa nuova azione di destabilizzazione guerrafondaia, oltre a scatenare un rialzo dei prezzi del petrolio che butterà ancora più giù le nostre economie (a cui Trump fornirà il petrolio che preleverà gratis dal Venezuela rivendendocelo a questi prezzi rialzati causa crisi da esso stesso provocata), rischia di portarci nel baratro di una guerra totale. E la domanda che sale è: come mai quasi tutti i governi occidentali si allineano su questo piano inclinato invece di dire STOP a questi due pazzi scatenati? E’ solo inettitudine o sono ricattati? Qualunque sia la risposta, d’altronde con governi come il nostro che sono trattati come la servitù (con tutto il rispetto per chi svolge questo ruolo nella società per campare): con la Primo ministra che si vanta di essere una amica particolare del biondo che fa impazzire il mondo, un ministro degli esteri che va a fare il guardone con il cappellino in mano in una associazione di palazzinari che vuole fare affari a Gaza, e un ministro della difesa che si ritrova fuori dall’Italia, in vacanza, nel bel mezzo dei bombardamenti…perchè tenuto all’oscuro di tutto, cosa ci si può aspettare? Solo il peggio! (PS. I tifosi delle bombe e di questi due gangster…non perdano tempo a sparare balle accusando chi fa queste critiche di essere dalla parte di regimi come quello iraniano. Perchè vuol dire che non hanno capito nulla della posta in gioco.)

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.